La anatomía microscópica de la hoja de Prieto Picudo al descubierto por primera vez

Una investigación de la Universidad de León (ULE) deja al descubierto por primera vez los estudios al microscopio óptico y electrónico de la hoja de la variedad leonesa Prieto Picudo, predominante en la Denominación de Origen León. El estudio ‘Características microscópicas de hojas de la variedad Prieto Picudo y otras variedades de la DO León y su relación con la infección por mildiu’ ha sido publicado en la revista científica ‘Flora’, obra de Rafael Álvarez Nogal, catedrático del Área de Biología Celular y miembro del Grupo de Investigación Promueve en el que también han colaborado botánicos como Raquel Alonso, Ángel Penas, Sara del Río, Bruno García, y Víctor Moreno, según informa Ical.

La hoja de Prieto Picudo es la variedad que tiene la hoja más delgada de las que se cultivan en la D.O. León, y contiene las características microscópicas propias de vid, particularmente dos tipos de pelos: unos rígidos y otros lanosos que se enrollan en los anteriores. En la DO León, la afectación por el hongo parásito conocido como mildiu, “es baja debido a cuestiones bioclimáticas” explica Álvarez Nogal.

“Hay trabajos que ofrecen datos contradictorios en cuanto a la mayor o menor resistencia de Prieto Picudo al hongo, quizás porque no se han realizado en la DO León y porque no tienen en cuenta las variantes del hongo (más o menos infectivas o más o menos dañinas)” añade. Para conocer sus características y la relación con la infección por mildiu, se acometió este proyecto, que ha durado tres años, desde tres puntos de vista: bioclimático (caracterización de las áreas aptas para el cultivo y las futuras ante el cambio climático), económico (incidencia en los municipios de la DO León y su incremento en las actividades productivas) y microscópico.

Para realizar el trabajo se tomaron hojas de seis variedades de vid: Albarín Blanco, Malvasía, Mencía, Tempranillo, Verdejo y Prieto Picudo, recogidas en los pueblos leoneses de Grajal de la Ribera, Valdevimbre y Cembranos.

Estas hojas fueron llevadas al laboratorio para procesarse y ser estudiadas en microscopio óptico y electrónico. Concretamente, se hicieron más de 700 cortes y se seleccionaron una serie de fragmentos para este análisis pormenorizado. Después de semanas de trabajo, y de obtención de gran cantidad de datos “entre otros, los del grosor de las hojas y del tipo de pelos que presentan”, los resultados han sido publicados en la revista 'Flora', una publicación prestigiosa dirigida a lectores interesados en Ecología y, más específicamente, en Ciencias de las Plantas.

Además de aportar los primeros estudios al microscopio de las hojas de la variedad Prieto Picudo, esta investigación –financiada por la Junta- confirma que “el conocimiento de la morfología microscópica de las hojas de las variedades utilizadas en la DO León, especialmente de la variedad Prieto Picudo, facilitará la realización de estudios posteriores que puedan derivarse, relacionados o no con el cambio climático”, destaca el investigador principal del proyecto.

Otra de las conclusiones del trabajo de Álvarez Nogal y su equipo es que “no se puede concretar la relación entre el hongo parásito 'mildiu' y las hojas de Prieto Picudo, porque en la DO León hay poca incidencia del hongo”. De igual manera, tampoco se puede concretar qué pueda ocurrir en el futuro ante los previsibles efectos del cambio climático.

