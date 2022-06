La reapertura de una escuela 20 años después: "Los niños son el bien más preciado de los pequeños municipios"

"Los niños son el bien más preciado de los pequeños municipios", así se mostraba el alcalde de San Emiliano, Basilio Baltasar, tras reabrir la escuela del pueblo dos décadas después. Y es que el regidor es un fiel defensor del mundo rural y su modo de vida, aunque es consciente de las complicaciones que esto supone.

San Emiliano es una pequeña villa leonesa que se enmarca dentro de la comarca de Babia de Yuso, formada por hasta 14 pedanías. Es el pueblo central, donde se encuentran prácticamente todos los servicios y donde viven cerca de 700 personas. Ahora bien, la escuela solo ha estado abierta en dos ocasiones en estas dos últimas décadas y en noviembre de 2021 las puertas de la misma volvieron a ver entrar a los pequeños del lugar.

"Esto ha supuesto dar un poco más de vida al pueblo, por desgracia la España vaciada de la que todo el mundo habla si estas en un sitio de alta montaña a 1.900 metros de altitud la cosa se complica más todavía", señala Basilio a este periódico. Y es que este es un problema que se complica más aún en invierno, ya que los inviernos "son muy largos y duros" y mantener la casa caliente es "costoso". "Los matrimonios salvo que tengas un negocio se van, aquí no queda gente joven", explica el regidor.

Esto provoca que al año mueran en torno a "40 personas" y solo nazcan "dos niños". Por ello el trabajo del consistorio no es otro que "intentar mantener la población, ya no digo aumentarla". En esta línea va la reapertura de la escuela, ya que puede ser un aliciente para que las parejas jóvenes permanezcan en el pueblo.

Teletrabajo

La pandemia también ha hecho favorecer este hecho, ya que el auge del teletrabajo ha invitado a algunos a quedarse o regresar a sus municipios del mundo rural. Sin embargo, aún con esas tampoco han sido "demasiados" los que han optado por esta vía. "Tenemos la promesa de la compañía de que van a dar cobertura a varios pueblos, pero tienen cuatro años para desarrollarlo e igual nos toca en ese último año desgraciadamente", señala el alcalde.

Y es que para poder llevar a cabo el teletrabajo de una manera eficiente es importante contar con una buena conexión, en caso contrario sería difícil que se convirtiera en un punto a favor para mantener tu vida en el mundo rural de alta montaña. "De los 14 pueblos que forman la comarca, 7 no tienen ni red. La única esperanza de esto es que la fibra óptica llegase alguna vez, pero va a ser complicado", lamenta Basilio.

2.300 habitantes menos desde 1969

Ahora bien, la despoblación lleva azotando a la España vaciada desde los años 60, y es que en el 1969 San Emiliano contaba con 3.000 habitantes, hoy son cerca de 700. Un descenso que deja patente la gravedad del problema y que más de 50 años después parece no encontrarse solución. "La ganadería es un trabajo muy exigente, me parece que hay nueve chicos jóvenes que se han cogido ahora al tema ganadero", explica el regidor que ve uno de los problemas en "la falta de trabajo, ya que no hay para todos".

Pero no es oro todo lo que reduce. Realmente la escuela sirve para esos primeros años de vida. En la actualidad hay "unos 16 niños" de San Emiliano que tienen que ir hasta Huergas hasta los 14 años y a partir de bachillerato han de hacer lo propio hasta Villablino. Un viaje que implica "salir de casa a las 07:30 horas y a -7 grados en invierno". "La vida es jodida, a no ser que tengas buenos ingresos al final te dices a ti mismo: 'yo no quiero que mi hijo se sacrifique entonces me voy'", asegura con rotundidad.

Y es que los servicios se han visto empeorados con el paso de los tiempos por decisiones "posiblemente involuntarias" pero que han ido destinadas a mejorar las condiciones de las ciudades y a "empeorar" las del pueblo. "La gente se les llena la boca de hablar de la España vaciada, pero esas decisiones van destinadas a fastidiar a la gente que vive en los pequeños municipios", afirma Basilio, que aún así no echa la culpa ni a la Junta de Castilla y León ni a la Diputación, sino que cree que han sido posturas de los gobiernos centrales desde los años 60.

"Descentralizar"

En este sentido, Basilio señala que sobre la idea de "descentralizar" y que, obviamente, "no va a venir un ministerio a San Emiliano, pero no viene sentido que el de la Marina estuviera en Madrid o que la Dirección General de Minas de Castilla y León estuviera en Valladolid". "Hay cosas que no son lógicas", asevera. Una de las esperanzas es el sector turístico, porque es "el único que tiene capacidad ahora mismo".

Y es que la situación "no pinta bien", sin embargo, la escuela de San Emiliano seguirá abierta el siguiente curso gracias a que los pequeños que hoy la cobijan tienen un año y para este siguiente se esperan "dos nacimientos más de los que sus madres ya han manifestado su intención de traerlos". Al final, "los niños es el bien más preciado de los pequeños municipios y los tenemos que cuidar como si fuera oro en paño".

Sigue los temas que te interesan