Olona: "Esto ya no va de derechas o izquierdas, Vox es la casa común que constituye la alternativa"

La secretaria general de VOX, Macarena Olona, ha denunciado este sábado en León el olvido al que se ha sometido a la provincia desde que fue integrada en el sistema autonómico. “León no es Madrid, tampoco es Valladolid”, ha asegurado para añadir que León “no ha tenido el peso en las políticas españolas, especialmente tras la creación del estado de las autonomías”, ya que “desde entonces solo ha recibido promesas incumplidas o cumplidas mucho tiempo después”.

Como ejemplos, la secretaria general de VOX ha señalado la minería, la ruina de la montaña leonesa o la despoblación. “¿Cómo es posible que a día de hoy León sea una de las provincias más despobladas de España y que más población ha perdido en las últimas décadas, que ha condenado a sus jóvenes a la pena de destierro y a sus mayores a la España olvidada y abandonada sin servicios públicos?”, se ha preguntado. Además, ha añadido: “¿Quién ha escrito que los pueblos de León tengan que estar condenados a una muerte lenta y agónica?”

Olona, que ha acompañado al candidato de VOX por la provincia de León, Carlos Pollán, ha afirmado que “esto ya no va de derechas o de izquierdas”, ante lo que ha añadido que su partido “se ha convertido en la casa común que constituye la alternativa social y patriótica, porque todo aquel que sienta que España está en riesgo, tiene aquí su casa de acogida”.

Para resolver el problema de la despoblación -ha asegurado- las medidas no pueden ser promesas como “el cheque bebé de Mañueco, como si el PP no hubiera estado gobernando los últimos 35 años”. La solución tampoco puede ser -ha proseguido- la llamada a la inmigración ilegal, algo que no es incompatible, sostiene, con dar la gracias a la inmigración regulada. “Damos las gracias a los inmigrantes legales que levantan la patria a nuestro lado”.

Asimismo, Olona se ha acordado del sector del transporte, especialmente castigado en la región leonesa, ya que con la subida de los combustibles “tendrán que pagar más de 1.200 euros más al mes y 17 impuestos diferentes cuando atraviesa España” y del que dependen “más de 3.000 empleos directos”.

Esta situación, ha asegurado la diputada nacional de VOX, la ha generado la izquierda, “una izquierda caviar que ha abandonado a los obreros porque ha saboreado el coche oficial”. El 13 de febrero –ha insistido- “tenéis la oportunidad de echarles”. A continuación ha lamentado que “mientras España se llena de desesperanza, ellos tienen sus eslóganes y propaganda indecente e inmoral cuando dicen que nadie ha quedado atrás”.

Por su parte, el candidato de VOX por la provincia de León, Carlos Pollán, ha insistido en que «VOX no se va a resignar» a las políticas que han hundido la provincia.

«Escuchando a Mañueco parece que el PP lleva dos días», ha recordado Pollán, quien ha lamentado «cómo se ha visto ver caer León, algo que han permitido el PP y el PSOE, que no llegaron precisamente ayer». El PSOE y el PP se han limitado, según Carlos Pollán, a «tirarse los trastos a la cabeza», y en medio queda León. «Pese a su lealtad, la provincia ha sufrido la ruina a la que nos han sometido».

«VOX ha venido a dotar de un futuro a las infraestructuras que tantos años llevan paradas a causa de los gobiernos anteriores», ha afirmado, sin olvidar que «el PIB de la región ha caído siete puntos» en los últimos años.

