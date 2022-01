Bolaños asegura que no entiende que el PP “abrace a la ultraderecha” y boicotee los fondos europeos

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, aseguró hoy que nadie puede entender en España ni en la Unión Europea que el Partido Popular, se “se abrace a la ultraderecha” y, “al contrario de lo que haría un buen patriotra”, se dedique a boicotear los fondos europeos de recuperación.

Además, hizo un llamamiento a los ‘populares’ y a todas las fuerzas políticas ancladas en un “negacionismo extravagante” para que apoyen en el Congreso de lo Diputados la reforma laboral que el Gobierno ha logrado consensuar en el seno del diálogo social con empresarios y sindicatos, ya que se trata de una reforma buena para los trabajadores, al luchar contra la precariedad y la temporalidad y garantizar sueldos dignos, y buena para los empresarios, al poner en marcha mecanismos diferentes al despido cuando se atraviesan dificultades.

Bolaños, que realizó estas declaraciones en Ponferrada, donde participó en un acto electoral acompañado por el secretario general del Partido Socialista de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta en las elecciones del próximo 13 de febrero, Luis Tudanca, también acusó al PP y a Mañueco de “falta de credibilidad” y de adelantar las elecciones por sus intereses partidistas y por el calendario judicial que se le viene encima ante sus casos de corrupción.

El ministro de la Presidencia, además de trasladar a Tudanca todo el apoyo de la Ejecutiva Federal del PSOE, defendió la acción del Gobierno en Castilla y León y resaltó que solo en el Presupuesto General del Estado para este año se contempla inversiones en la Comunidad por valor de mil millones de euros, un 16 por ciento más que en 2021.

A su vez, destacó los proyectos para la reindustrialización de las cuencas mineras y recalcó que el Gobierno, por primera vez en la historia de España, ha colocado en el centro de sus políticas la lucha contra la despoblación, a la que dedicará más de 4.000 millones de euros.

Bolaños durante su visita a Ponferrada junto a cargos del PSOECyL

Al mismo tiempo, también puso en valor la defensa del Gobierno de los 615.000 pensionistas de la Comunidad y argumentó que mientras el PSOE garantiza que las pensiones se revaloricen en función del IPC, en 2013 el PP aprobó una ley que contemplaba subidas anuales del 0,25 por ciento, algo que “hubiera condenado a la miseria a muchos pensionistas”.

“España crece y avanza a pesar del Partido Popular, que está convencido de que para que a ellos las cosas les vaya bien, a España le tiene que ir mal”, aseveró Bolaños, que afirmó que el Gobierno sigue trabajando para avanzar en una recuperación económica justa y “con más derechos y libertades”.

En su intervención, también valoró la gestión de España en los fondos de recuperación y la implicación directa del presidente Pedro Sánchez, y subrayó que España fue la primera nación en presentar un Plan de Recuperación y la primera en recibir estos fondos de recuperación gracias a una partida de 10.000 millones de euros.

"Las vacas no mienten"

Por último, también se refirió al sector primario y recomendó a los ‘populares’ que “se dejen de hacer fotos con vacas” y apoyen realmente a los ganaderos y agricultores. En este sentido, aseguró que gracias al Gobierno se ha puesto en marcha la Ley de la Cadena Alimentaria, mecanismo que por primera vez garantiza unos precios justos a los productores. "Las vacas, al contrario que los dirigentes del PP, no engañan, no mienten, no faltan y no boicotean los fondos europeos", ironizó Bolaños.

En el acto también participó el alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, quien destacó el olvido de la Junta con el municipio y recordó las promesas incumplidas por el PP en los últimos años como el acelerador lineal para el hospital, “prometido en 2007”, un centro de especialidades médicas o el parque agroalimentario.

Además, también intervinieron los números uno y dos de la candidatura del Partido Socialista a las Cortes por la provincia de León, Nuria Rubio y Javier Campos, respectivamente. Para Rubio, los próximos comicios son fruto de una “irresponsabilidad” del PP, pero también son una oportunidad de cambio para acabar con 35 años de “decadencia y corrupción”.

