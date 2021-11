La vida en la cárcel y derecho a la salud a debate en las jornadas de género de la ULE

La cuarta edición del ciclo de Jornadas sobre Género, Diversidad Sexual y Derechos cuyo inicio se celebró el pasado 11 de noviembre en formato online únicamente, regresa la próxima semana con dos jornadas (22 y 23 de noviembre) donde reflexionar sobre la perspectiva de género en el mundo de la justicia y en el ámbito sanitario. El programa ha sido organizado y dirigido por Paulino Pardo Prieto, Defensor de la Comunidad Universitaria de la Universidad de León (ULE) y Adelina Rodríguez Pacios, directora de la Unidad de Igualdad de la ULE, en colaboración estrecha con los Vicerrectorados de Responsabilidad Social, Cultura y Deporte y de Relaciones Institucionales y con la Sociedad, así como varias instituciones privadas y públicas, entre ellas, la Subdelegación del Gobierno en León y el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

La jornada del 22 de noviembre incluye dos mesas redondas sobre ‘Género, Derecho, Mujeres y Prisión’. Tras la apertura de la sesión a las 17:00 horas por el subdelegado del Gobierno en León, Faustino Sánchez, comenzará una mesa redonda moderada por Jessica Martínez, coordinadora de Unidades de Violencia sobre la Mujer. En ella se contará con Concepción Yagüe, Henar García, Cecilia Pollos y Esther Montero, expertas, directivas y juristas del Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias.

A continuación, sobre las 18:30 horas comenzará un coloquio sobre Género y Derecho, moderado por Aurelia Álvarez, catedrática de Derecho Internacional Privado de la ULE. La profesora Concepción Gimeno, la diputada por León Andrea Fernández y la doctoranda Stephanía Serrano, reflexionarán y realizarán una aproximación histórica y actual en este ámbito.

El mundo de las mujeres en prisión

Según explica Paulino Pardo, en esta jornada “se hablará de cómo la falta de perspectiva de género incide en el mundo de la justicia o de cómo la justicia que no mira a los ojos de las personas y, en particular, no considera su papel social, está llamada a errar en sus decisiones. Entrar de la mano de las más relevantes y experimentadas personalidades en el estudio del universo femenino de la prisión, nos permitirá conocer un lado de la vida en la cárcel que habitualmente pasa de largo ante nosotros sin que lleguemos a intuir casi nada de él”.

La jornada del 23 de noviembre, ‘Género y Salud’, será inaugurada (17:00 horas) por Adelina Rodríguez, directora de la Unidad de Igualdad de la ULE, quien dará paso a dos mesas de debate: una sobre salud con perspectiva de género y una segunda sobre las mujeres sanadoras: parteras, enfermeras, médicas.

En la primera participarán Rosario Marcos, socióloga y profesora en la ULE, Tasia Aránguez, profesora Universidad Granada, Soledad Muruaga, presidenta de la Asociación de Mujeres para la Salud, Teresa Rosa Calvo, médica de Familia en E-E-Cruces (Bizkaia) y formadora de formadores en violencia de género, Nuria Rodríguez, coordinadora de los Programas de Salud de la Fundación Secretariado Gitano, y Selene de la Fuente, técnica de igualdad de trato y lucha contra la discriminación de la Fundación Secretariado Gitano. En el segundo debate participarán Rubén García, Elena Andina y Beatriz García, docentes del Departamento de Enfermería y Fisioterapia de la ULE.

“Género y salud, nos enfrenta, de un lado, a las diferencias entre sexos en el acceso al derecho a la salud. Veremos cómo el papel de género de las mujeres -y la falta de perspectiva de las instituciones- determina un régimen bien diferente del de los hombres”, explica el director de las Jornadas. “De otro lado, dos profesoras de la Universidad de León, nos mostrarán cuáles fueron las dificultades que debieron acometer las pioneras en el acceso a las ciencias de la salud en España”.

