Calle de la Ribera en el Polígono de Gamonal en Burgos. Maps.

Muere un operario de 40 años tras caer del tejado de una nave en el polígono industrial de Gamonal en Burgos

Un trágico accidente ha vuelto a teñir de luto el entorno laboral en Castilla y León. Pasadas las dos de la tarde, la alarma saltaba en el polígono industrial de Gamonal.

Un trabajador de unos 40 años, que se encontraba subido al tejado de una nave arreglando desperfectos, caía al vacío en la calle de la Ribera, junto al aparcamiento de Asebutra.

A pesar de que las patrullas policiales y la ambulancia de Sacyl se desplazaron de inmediato hasta el lugar tras el aviso de los testigos, los esfuerzos médicos no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

La Policía Nacional se ha hecho cargo de las investigaciones para esclarecer las causas de una caída que ha dejado consternados a los compañeros de la zona.