Detienen a un repartidor que se quedó con más de 3.200 € de recaudación: simuló perder el dinero en un accidente

Agentes de la Guardia Civil junto a un repartidor en una imagen de archivo. Guardia Civil

Un repartidor de 25 años ha sido detenido por la Guardia Civil después de quedarse con 3.256,56 euros recaudados durante una ruta de reparto por diferentes localidades de la provincia de Burgos, donde habría simulado perder el dinero tras un accidente.

La investigación se inició después de que la empresa para la que trabajaba denunciara que los cobros de aquella jornada no les habían sido entregados por parte del empleado.

El trabajador había argumentado que, fruto de un accidente de tráfico sufrido con el camión frigorífico que conducía en las inmediaciones de la ciudad burgalesa, desconocía lo que había sucedido con el dinero en efectivo.

Agentes del área de Investigación del Puesto Principal del Alfoz de Burgos realizaron entonces una reconstrucción de toda la jornada laboral mediante un exhaustivo análisis documental y técnico, con la finalidad de lograr esclarecer lo ocurrido.

Las pesquisas permitieron comprobar a los investigadores que el trabajador tenía en su poder todo el dinero en el momento del accidente y que, además, se habían dado varias anomalías en el recorrido realizado.

Entre ellas, figuraban una parada de más de una hora fuera de su itinerario y, acto seguido, un desplazamiento incompatible con la ruta que tenía que seguir para volver a las instalaciones de la empresa, siendo este el momento en el que sufrió la salida de vía.

De la misma manera, las diligencias permitieron descartar la participación de terceras personas, ya que se verificó fehacientemente que ningún otro individuo accedió al interior del camión tras el accidente y que el vehículo fue trasladado por personal autorizado hasta la empresa.

Paralelamente, comprobaron que no era la primera vez que este trabajador alegaba la desaparición de la recaudación. Apenas dos semanas antes había denunciado el presunto hurto de una riñonera de la misma empresa con 921,13 euros y distinta documentación.

El repartidor manifestó que autores desconocidos habían accedido al interior del camión profesional mientras se encontraba realizando una entrega.

El análisis conjunto de los dos episodios detectó una serie de coincidencias en su modus operandi, ya que ambos ocurrieron en días de elevada recaudación y presentaban circunstancias parecidas de hora, lugar y secuencia fáctica.

Con todo esto, los agentes detuvieron al trabajador, que ya era conocido por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por hechos similares, como presunto autor de un delito de apropiación indebida.

Las diligencias instruidas, junto al arrestado, fueron puestas a disposición de los Juzgados de Instrucción de Burgos.