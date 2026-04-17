La Audiencia de Burgos absuelve al exconcejal Rodríguez-Vigil por el trato de favor a un hostelero

El exconcejal del Ayuntamiento de Burgos Julio Rodríguez-Vigil, en una imagen de archivo

La Audiencia Provincial de Burgos ha absuelto al exconcejal de Licencias del Ayuntamiento de Burgos, Julio Rodríguez-Vigil Junco, de los delitos de prevaricación administrativa y denegación de auxilio de los que era acusado por supuestamente haber favorecido a un hostelero.

La sentencia, dictada este jueves, considera que no existe responsabilidad penal en su actuación y declara de oficio las costas procesales. La resolución no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

El caso tenía su origen en los expedientes sancionadores abiertos contra el bar Carpanta y Compañía, situado en la plaza Huerto del Rey.

La Fiscalía y el propio Ayuntamiento acusaban a Rodríguez-Vigil de haber favorecido al propietario del local al no firmar en varias ocasiones las certificaciones necesarias para remitir el expediente a la Junta de Castilla y León.

Según las funcionarias del servicio, dejaron las certificaciones hasta en tres ocasiones sobre su mesa, pero posteriormente solo desaparecían las relativas a este establecimiento.

Sin embargo, la Audiencia Provincial considera que no se cometió prevaricación porque las certificaciones en cuestión eran meramente informativas y no constituían una resolución administrativa con carácter decisorio.

De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, este tipo de informes o certificaciones no pueden dar lugar al delito de prevaricación.

Además, no se demostró que la omisión hubiera causado perjuicio alguno ni a los ciudadanos ni a la Administración, y el expediente sancionador contra el local acabó siendo declarado nulo.

El tribunal también descartó el delito de denegación de auxilio al no encontrar elementos probatorios suficientes.Rodríguez-Vigil fue concejal de Licencias durante el mandato en el que el PP gobernaba con el apoyo de Ciudadanos.

Tras más de cuatro años de investigación y juicio, la Justicia ha determinado que los hechos no constituyen delito, cerrando así un capítulo polémico para el exedil.