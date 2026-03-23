Exigen la dimisión de un concejal del PP de Burgos que es accionista de un catering con contratos del Ayuntamiento

El concejal en el Ayuntamiento de Burgos y presidente de la Diputación y del PP de Burgos, Borja Suárez, en una imagen de archivo Ricardo Ordóñez ICAL

El PSOE y Vox en el Ayuntamiento de Burgos han exigido este lunes la dimisión del concejal del PP Borja Suárez, quien además preside tanto la Diputación Provincial como el PP de Burgos, por incompatibilidad en contratos.

Ello tras conocerse un informe elaborado por el secretario municipal que concluye que existe una incompatibilidad entre su cargo como edil y su condición de accionista en una empresa de catering que ha recibido varios contratos del Consistorio.

La empresa Eventos El Espino SL, en la que Borja Suárez posee el 33 % del accionariado, se ha hecho cargo entre 2023 y 2025 de alrededor de una docena de contratos menores de servicios de catering adjudicados por el Ayuntamiento de Burgos y por la sociedad municipal ProBurgos.

El portavoz del Grupo Socialista en el Consistorio burgalés, Josué Temiño, ha calificado de "muy grave" lo ocurrido y ha denunciado que se haya "intentado ocultar". Además, ha cargado contra la alcaldesa, la popular Cristina Ayala, por ser la "responsable política máxima" de lo sucedido.

El portavoz de Vox, Fernando Martínez-Acitores, por su parte, ha asegurado que el informe demuestra que la actuación del edil del PP "no ha sido ética, ni estética ni legal" y ha pedido la dimisión o el cese de Suárez.

La regidora, Cristina Ayala, en cambio, ha defendido a su concejal asegurando que no intervino en la contratación, ha descartado su cese o dimisión y ha anunciado la elaboración de "un protocolo y un código de buena conducta" que implique a técnicos y a todos los grupos políticos.

El objetivo del mismo, rechazado por los portavoces de PSOE y Vox, sería detectar y evitar las posibles incompatibilidades en contratos, subvenciones o dedicaciones en el Ayuntamiento de Burgos.