La alcaldesa de Burgos pierde la cuestión de confianza vinculada a los presupuestos por el rechazo de PSOE y Vox

La alcaldesa de Burgos, la popular Cristina Ayala, ha perdido este jueves la cuestión de confianza vinculada a la aprobación inicial del presupuesto de la ciudad para 2026 con el rechazo de los 16 concejales de la oposición: los 12 del PSOE y los cuatro de Vox, formación con la que el PP compartió el Gobierno municipal hasta noviembre de 2024. Ayala solo ha recibido el apoyo de los 11 concejales del Grupo Popular.

Las dos formaciones de la oposición cuentan ahora con un plazo de 30 días para presentar una moción de censura contra la regidora burgalesa y, de no ponerse de acuerdo para impulsar esa iniciativa, las cuentas municipales quedarían aprobadas.

La regidora se ha sometido este jueves a su segunda cuestión de confianza, vinculada a la aprobación inicial de las cuentas municipales para el próximo año, después de que en la sesión plenaria del pasado 29 de diciembre la propuesta no saliese adelante, tras el voto en contra de los grupos de la oposición a las cuentas del PP. Los populares gobiernan en minoría en Burgos desde noviembre de 2024, cuando Vox dio su voto negativo a la propuesta del presupuesto municipal del PP, lo que supuso la ruptura del pacto en el Gobierno municipal.

Un mes para una moción

Tras el pleno extraordinario de este jueves, se abrirá un plazo de 30 días en el que los grupos de la oposición podrían llegar a un acuerdo entre ellos para pactar una moción de censura y presentar a un candidato alternativo a la Alcaldía. Transcurrido ese tiempo, de no existir un pacto entre PSOE y Vox, el presupuesto de 2026 quedaría aprobado de manera inicial.

Según recoge la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Loreg) cuando la cuestión de confianza se vincula a la aprobación o modificación de los presupuestos anuales, como en este caso, "se entenderá otorgada la confianza y aprobado el proyecto si en el plazo de un mes desde que se votara el rechazo de la cuestión de confianza no se presenta una moción de censura con candidato alternativo a alcalde, o si ésta no prospera".