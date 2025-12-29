Ayala afrontará su segunda cuestión de confianza tras el rechazo de la oposición a las cuentas del PP

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala Santamaría, preside el pleno extraordinario para el Debate sobre el Estado de la Ciudad Ricardo Ordóñez ICAL

El Ayuntamiento de Burgos no logró aprobar este lunes el Presupuesto Municipal para 2026, tras el rechazo de los grupos de la oposición, PSOE y Vox, dejando al Partido Popular (PP) en minoría, sin apoyos suficientes.

Ante esta situación, la alcaldesa, Cristina Ayala, anunció que someterá al pleno del 8 de enero una cuestión de confianza para garantizar la continuidad del equipo de gobierno.

El proyecto presupuestario, que asciende a 269 millones de euros, contempla 34,7 millones destinados a inversiones y la posibilidad de solicitar un crédito de 25 millones de euros.

Entre las obras e iniciativas previstas destacan la peatonalización de la calle Santander, mejoras en el recinto ferial ExpoBurgos, la pasarela de El Plantío, el campo de fútbol del Silo, el Mercado Norte, el polideportivo San Pedro y San Felices, y el ambigú de la Isla.

Durante su intervención en el pleno, Ayala defendió que se trata de “las cuentas más ambiciosas de la historia reciente de este ayuntamiento, pero también muy realistas, rigurosas y ajustadas a la normativa presupuestaria”.

Subrayó que el presupuesto busca “dar un salto cualitativo y cuantitativo para un Burgos más atractivo, dinámico y moderno, con una presión fiscal contenida para familias y empresas”.

La alcaldesa instó a los grupos a priorizar el interés general por encima del partidista y criticó que el rechazo de PSOE y Vox bloquea “un proyecto que incrementa la protección social, mejora los barrios, impulsa la economía local y prepara a Burgos para seguir siendo una ciudad del siglo XXI”.

En cuanto a la negociación, Ayala señaló que el equipo de gobierno había presentado más de 40 propuestas de enmienda en reuniones previas, sin que se produjera ningún avance. “Hemos tratado de hacer un presupuesto en el que cupieran todos, tirando de generosidad para que fuera un acuerdo para todos los burgaleses. Pero nos encontramos con el no como única respuesta”, afirmó.

Por su parte, el PSOE criticó la falta de voluntad de negociación del PP y cuestionó la “insustancialidad” del presupuesto, señalando que muchas inversiones propuestas, como la pasarela de El Plantío o el ambigú de la Isla, llevan años sin ejecutarse y que la partida de distritos apenas alcanza los 2,69 millones de euros. Vox coincidió en la crítica, denunciando que los proyectos estrella del PP fueron presentados como líneas rojas, sin margen para el acuerdo.

La alcaldesa confirmó que, de no aprobarse el presupuesto en la cuestión de confianza del 8 de enero, el equipo de gobierno podría verse obligado a replantear la gestión municipal, aunque subrayó su compromiso con mantener la ejecución de los proyectos previstos para 2026.