Trágico accidente de madrugada en la provincia de Burgos: fallece tras volcar con su turismo

Una persona ha fallecido tras el vuelco de un turismo en el kilómetro 2 de la BU-825, en Salas de los Infantes (Burgos), como ha informado el Servicio de Emergencias 112.

El suceso se ha producido a las 04:45 horas de la madrugada y tras recibir la llamada del Sistema eCall en el Centro de Emergencias se ha informado a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que moviliza una UVI móvil, una ambulancia soporte vital básico y un equipo médico de Salas de los Infantes.

Al llegar, el personal sanitario comunica que se trata del vuelco de un turismo y solicita a los bomberos porque hay una persona atrapada, por lo que se informa a los Bomberos de Burgos.

Finalmente hay un fallecido como han informado las mismas fuentes.