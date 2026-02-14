El agua llega a las casas en Aranda de Duero, obliga a cortar el Espolón y pone en alerta a la Ribera

La crecida del Duero ha obligado este sábado a cortar el tráfico en Aranda de Duero tras detectarse un desbordamiento parcial en la avenida del Espolón, a la altura del Bar Barriles. El Ayuntamiento mantiene activado el Escenario 1 del plan municipal por crecidas y ha reforzado la vigilancia en las zonas más expuestas.

El corte afecta al tramo comprendido desde el arco del Ayuntamiento hasta el puente sobre el río Bañuelos, además de la plaza de la Ribera, donde solo se permite el acceso a residentes por el arco del Consistorio, con entrada y salida por la calle Santo Cristo.

La situación se constató durante un recorrido de inspección realizado de madrugada por el alcalde, Antonio Linaje Niño, y el concejal de Seguridad Ciudadana, Juan Manuel Martín Abad, junto a Policía Local, Bomberos y técnicos municipales, en un seguimiento sobre el terreno de la evolución del caudal.

Según la última actualización municipal, el Duero alcanza 285 m³/s a su paso por Aranda. Además de los cortes de tráfico, el Ayuntamiento mantiene medidas preventivas como el cierre de parques colindantes a las riberas, restricciones de acceso a pasarelas peatonales y vigilancia permanente en márgenes y puntos inundables.

El Consistorio insiste en evitar aproximarse al cauce y en respetar la señalización y los cortes establecidos.

Desalojo de San Esteban de Gormaz

El episodio de crecidas se está dejando notar también en la provincia de Soria. En San Esteban de Gormaz, la situación del Duero ha llevado a acordar confinamientos y el inicio de desalojos de viviendas, tras una reunión del Cecopi convocada por la delegada territorial de la Junta, Yolanda de Gregorio, a las 09.45 horas.

La decisión se adoptó tras la información trasladada por el alcalde, Daniel García. El operativo, coordinado con la Guardia Civil y el Ayuntamiento, prevé activar evacuaciones en función de la evolución del río y ha preparado un recurso de acogida para quienes lo necesiten en la residencia del IES La Rambla, la antigua escuela hogar.

En el municipio se consideran especialmente sensibles la primera línea de viviendas del Camino del Duero, la vertiente izquierda de la Avenida de Valladolid (desde la Puerta de Castilla hacia arriba, en dirección a la salida hacia Aranda de Duero) y la Carretera de Atauta, desde el cruce de la N-110 hacia la salida de la localidad.

Además, se contempla el confinamiento o desalojo, según vaya evolucionando la riada o se produzcan cortes de acceso por carretera, en Pedrajas de San Esteban y Soto de San Esteban.

Las administraciones recuerdan que ante cualquier incidencia por inundación hay que avisar al 112 lo antes posible, indicando la zona exacta, si hay personas afectadas, el nivel del agua y su posible evolución.