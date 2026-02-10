La hermana de Sergio Delgado explota tras el veredicto del jurado popular: “Es una vergüenza”

Carla Delgado, en el centro de la imagen, junto a sus padres. Fotografía: Leticia Sánchez / ICAL.

“Es una vergüenza”. Clara, rotunda y entre lágrimas se ha mostrado este martes, 10 de febrero, la hermana de Sergio Delgado, después de conocer el veredicto del jurado popular en lo que tiene que ver con la muerte de su hermano el pasado 24 de febrero de 2024, tras un puñetazo mortal en Burgos.

“Pareceré inocente, pero pensé que tanto el jurado como el juez y la justicia iba a ver la verdad entre la mentira. No ha sido así. Por lo visto en este país que una persona pegue un puñetazo brutal cuando el agredido cae desplomado y muere súbitamente, no es un asesinato, homicidio doloso ni tiene culpabilidad ninguna, es una imprudencia. Me parece una vergüenza”, ha afirmado Carla Delgado.

Visiblemente decepcionada con la decisión del jurado popular, que ha determinado que J.L.N.I. es culpable de acabar con la vida de su hermano, aunque se haya determinado que no hubo intencionalidad, se ha mostrado la hermana de Sergio ante los medios.

“Por supuesto que vamos a recurrir. La vida de mi hermano se merecía más respeto del que he tenido en la sala. Han sido cinco días horribles, de aguantar mentiras y comentarios en la sala duros de llevar para una hermana y sus padres”, ha añadido Carla.

La hermana de Sergio ha afirmado que no piensa “parar de luchar” por su hermano igual que lo harán sus padres tras la decisión del jurado.

“Esperemos que el Tribunal Superior de Justicia vea la verdad entre la mentira porque es una vergüenza”, ha manifestado.

Ha querido agradecer la labor de la prensa que “ha dado más voz” a la familia de la que han tenido en la sala.