Varias aves mueren electrocutadas por una mala instalación en Torquemada: un hombre investigado

La Guardia Civil de Palencia ha investigado a un hombre de 60 años y nacionalidad española como supuesto autor de un delito contra la flora y la fauna por el fallecimiento de varias especies de aves protegidas al carecer de medidas de protección una línea eléctrica de una mini central hidráulica de su propiedad.

Este servicio de agentes del Seprona se efectuó gracias a la colaboración de Ecologistas en Acción, quienes a través de una denuncia informaron de este riesgo para las distintas aves que sobrevuelan la localidad de Torquemada.

Personados los agentes del Seprona, pudieron localizar el cadáver de un ratonero común, además de verificar que el tendido eléctrico no disponía de medidas de protección para las aves. Por dicha razón se realizaron las oportunas diligencias procediendo a la investigación del titular de la línea eléctrica por el referido delito.