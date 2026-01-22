Detienen a un octogenario por la muerte de su compañero de habitación en una residencia en la provincia de León

Un octogenario ha sido detenido en la madrugada de este pasado domingo, 18 de enero, después de acabar supuestamente con la vida de su compañero de habitación, un hombre de 88 años, en una residencia de personas mayores de Santa Colomba de Somoza (León).

Según han trasladado fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León a este periódico, existen indicios de que este hombre podría haber participado en la muerte de su compañero.

Fue la Policía Judicial de la Guardia Civil de León la unidad que se encargó de detener al octogenario como presunto autor de un delito de homicidio.

Por el momento, se desconocen más datos al respecto. El hombre detenido, por su parte, ha sido ingresado por orden judicial en un centro de León acorde a las circunstancias personales de salud que padece.