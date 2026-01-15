El gerente del Hospital de Burgos entró en el cargo solo un día después de detectarse el error que mató a dos pacientes

El gerente del Hospital de Burgos, Carlos Cartón, tomó posesión en su cargo el 19 de diciembre de 2025, un día después de detectarse el error en la dosis del tratamiento oncológico que terminó provocando el fallecimiento de los dos pacientes. Así lo ha informado este jueves el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, que ha asegurado que asumirán la responsabilidad patrimonial e indemnizarán a las familias. "Actuaremos de oficio a este respecto", ha señalado.

Carriedo se ha remitido a lo explicado por el gerente del Hospital y por el jefe del servicio de Oncología, que informaron el martes de que la concentración del fármaco que acabó con la vida de dos pacientes oncológicos en dicho centro hospitalario "sextuplicaba la recomendada". "Lamentamos profundamente lo ocurrido, es un suceso que aunque se deba a un error humano causa un tremendo dolor a las familias y a las víctimas", ha señalado el portavoz de la Junta en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

El portavoz del Gobierno autonómico ha recordado que el Hospital "ha pedido disculpas" y ha asegurado que la Junta las "asume" y hace "extensivas". "Vamos a estar siempre al lado de las víctimas y de sus familiares y deseamos la pronta recuperación de aquellas personas afectadas y, de forma relevante, del que permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos", ha señalado.

Y ha recordado que el gerente tomó posesión "un día después de que se detectaran esas circunstancias y, por tanto, ese error que se informó en la correspondiente rueda de prensa". "El gerente y el jefe del servicio de Oncología se reunieron con los familiares en esos días posteriores. Asumiremos la responsabilidad patrimonial que pudiera corresponder y actuaremos de oficio a este respecto", ha insistido.

El fallecimiento de los dos pacientes se produjo debido a un "error exclusivamente humano" en el preparado de un fármaco que se les tenía que suministrar y también afectó a otras tres personas enfermas. Una de ellas se encuentra ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Según un comunicado del hospital al que tuvo acceso este periódico, el pasado 18 de diciembre de 2025 se detectó una "toxicidad inesperada" en cinco de los pacientes oncológicos, que terminó provocando el fallecimiento de dos de ellos.