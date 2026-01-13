Mueren dos pacientes con cáncer en el Hospital de Burgos por un error en el preparado del tratamiento

Dos pacientes que padecían cáncer y estaban en el Hospital Universitario de Burgos (HUBU) han fallecido a raíz de un fallo en el preparado del tratamiento, que también ha afectado a otras tres personas enfermas, una de las cuales se encuentra ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Así se lo han confirmado fuentes del hospital a EFE, que han trasladado que todo se ha debido a un error humano y que la Gerencia Regional de Salud (Sacyl) lo ha asumido como propio. Por otro lado, la Consejería de Sanidad tiene previsto emitir un comunicado en las próximas horas para aclarar la situación, según las fuentes consultadas por este periódico.

Los hechos sucedieron, al parecer, durante las fiestas de Navidad y como consecuencia de un error a la hora de preparar las dosis de un medicamento. En concreto, se trata de una dosis para un número exacto de pacientes, por lo que previsiblemente no hay riesgo para otros, tal y como han insistido desde el hospital.

Insistiendo en que se trata de un fallo humano, la gerencia del centro hospitalario ha asumido como propio el fallo, sin señalar a ninguno de los profesionales que forman la plantilla como responsable.

En total se han visto afectados cinco pacientes, de los que dos han fallecido, uno está en la UCI, un cuarto ya en planta y el quinto ha recibido el alta hospitalaria.

De la misma forma, han precisado que en cuanto se tuvo conocimiento de los hechos, el hospital abrió una investigación interna para tratar de esclarecer lo sucedido, revisándose los protocolos de actuación para que no vuelva a haber más riesgos y las posibilidades de potenciales errores humanos sean minimizadas.

Por último, han trasladado que han estado en contacto con las familias y los pacientes en todo momento, siendo transparentes con ellos mientras les ofrecían información y las explicaciones pertinentes. También han puesto a su disposición todos los recursos del centro y los servicios jurídicos.