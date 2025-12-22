Inés, lotera de Burgos que ha repartido 400.000 euros en el sorteo de Navidad: "No nos lo creemos"

Inés junto a sus hermanas Beatriz y Berta en la Administración nº12 de Burgos tras repartir el cuarto premio

"Estamos todavía que no nos lo creemos". La incredulidad de Inés de Santa María, propietaria junto a sus dos hermanas de la administración de loterías nº12 de Burgos, es patente a la otra línea del teléfono después de repartir 400.000 euros gracias a dos series que han vendido del primer cuarto premio que ha salido en este sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad.

Junto a Berta y Beatriz, Inés regenta esta administración desde hace 14 años. Un negocio que no emprendieron por tradición familiar, sino que fue de nueva creación, según ha explicado en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Nada más descolgar el teléfono, Inés ni siquiera sabía cuánto dinero han repartido, enterándose a través de este periódico de que habían vendido dos series del número 78477, aunque reconoce que evidentemente todavía no sabe a quién le ha tocado.

"Ahora está tranquilo porque yo creo que la gente no se ha enterado", señala entre risas mientras explica a algunos clientes que no pueden ser atendidos y les anuncia que habían repartido el cuarto premio.

Esta administración se ubica en la calle Trinas, número 14, en la capital burgalesa. Se trata de la segunda vez que aquí reparten premio en la Lotería de Navidad y de forma consecutiva, ya que el año pasado vendieron un tercer y un cuarto premio.

"Vendimos una serie y un décimo, creo recordar", explica la lotera a este periódico, para seguidamente después tener que colgar ante la avalancha de mensajes que estaba recibiendo.