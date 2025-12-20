Detenida una mujer por atacar con un cuchillo de cocina a su pareja en Burgos

Agentes de la Policía Local de Burgos han detenido a cuatro personas, tres hombres y una mujer, por la presunta comisión de distintos delitos, que incluyen malos tratos en el ámbito familiar, agresión y amenazas a agentes, robo con violencia y resistencia grave. Las detenciones se produjeron entre el 17 y el 19 de diciembre.

La primera intervención se realizó el miércoles 17 de diciembre, sobre las 8:00 horas, en un domicilio de la carretera de Poza. Una mujer de 49 años fue arrestada como presunta autora de un delito de malos tratos en el ámbito familiar, tras supuestamente agredir con un cuchillo de cocina a su pareja sentimental, quien resultó con heridas de carácter leve.

Ese mismo día, a las 18:00 horas, se produjo la segunda detención en el entorno de la calle Romanceros. Un hombre de 36 años fue arrestado tras protagonizar un grave altercado que generó "una importante alteración del orden público", llegando incluso a golpear y causar daños en varios vehículos estacionados. Durante la identificación, el individuo acometió contra los agentes y les profirió "graves amenazas".

La tercera detención tuvo lugar el jueves 18 de diciembre, alrededor de las 19:15 horas, en el marco del operativo 'Navidades Seguras'.

Los agentes acudieron al Paseo del Espolón tras un aviso por un robo con violencia en un puesto del mercadillo navideño. Un testigo seguía al presunto autor, quien, al ser recriminado, respondió con amenazas y agresión que causó lesiones, según apunta el Ayuntamiento de Burgos.

El detenido, un hombre de 60 años, ya era conocido por la Policía Local por su implicación en intentos de robo previos en el mercadillo. Comerciantes del entorno confirmaron otros intentos de sustracción cometidos por esta persona, lo que reforzó su detención.

La última detención se produjo el viernes 19 de diciembre, sobre las 4:50 horas de la madrugada, en el barrio de San Pedro y San Felices. Agentes de paisano que patrullaban dentro del operativo 'Navidades Seguras' intervinieron en un tumulto donde dos jóvenes se estaban agrediendo en el suelo.

Uno de ellos, de 18 años, mostró "una actitud de resistencia grave", negándose reiteradamente a ser identificado. Varios testigos aseguraron que este joven había agredido previamente a otras personas, una de las cuales podría presentar fractura del tabique nasal, por lo que finalmente fue detenido tras ofrecer fuerte resistencia.