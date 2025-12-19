Choca contra una farola en la rotonda del dinosaurio: iban tres ocupantes en el coche

Al menos un joven de los tres ocupantes que viajaban en un turismo ha tenido que ser atendido tras chocar un turismo contra una farola en la calle Laredo, en la rotonda del dinosaurio de Burgos, como ha informado el Servicio de Emergencias.

El suceso se ha producido a las 21:08 horas de la tarde del viernes, 19 de diciembre, como ha informado el alertante que ha dado aviso el siniestro.

Se ha informado de lo ocurrido a la Policía Local, Nacional y a Emergencias Sanitarias que han enviado recursos para atender, al menos, a un joven de los tres ocupantes, todos varones, que iban en el vehículo.