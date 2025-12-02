Castilla y León inaugura el primer laboratorio universitario de drones de España, que ya trabaja en varios prototipos

Leticia García participa en la inauguración en Castilla y León del primer laboratorio universitario de drones de España

Este martes se ha inaugurado la Unidad de Investigación Conjunta en Tecnología de Drones (JRU Drones), conocido como el primer laboratorio de estos vehículos aéreos no tripulados en Castilla y León, que convertirá a la Comunidad en "referente de innovación y desarrollo industrial" en este sector.

El espacio ha sido impulsado por la Universidad de Burgos (UBU) y financiado por la Junta de Castilla y León. Se presenta como un espacio físico, técnico y humano cuyo fin es impulsar el desarrollo de tecnologías avanzadas, fomentar el emprendimiento y atraer proyectos I+D+i en torno a los drones.

La apuesta por esta tecnología está motivada por la transformación que está liderando en sectores estratégicos y ante su papel "clave" en el desarrollo de sectores como la defensa, la industria, la agricultura, la energía o la logística.

Leticia García, consejera de Industria, Comercio y Empleo, ha destacado que el apoyo del Ejecutivo autonómico supone un "ejemplo del compromiso" del Gobierno regional con el desarrollo tecnológico e innovación de Castilla y León.

Elementos que ha considerado "esenciales" para fortalecer la industria, el desarrollo de nuevos proyectos de base tecnológico, la diversificación del tejido productivo y la creación de empleo de calidad.

Para equipar el laboratorio se ha hecho una inversión inicial de 218.323 euros por parte de la Consejería de Leticia García. Una cifra que se incrementará en las próximas semanas con otros 500.000 euros para apoyar el desarrollo de nuevos tipos de drones para aplicación industrial.

Estos nuevos desarrollos, además, estarán enfocados a sectores de alto valor añadido mediante tecnología europea, aportando al impulso de startups dentro del sector, a la generación de empleo y a la captación de talento.

La labor de este espacio tecnológico ya se refleja en el desarrollo de un nuevo prototipo que se acaba de presentar ante la OTAN, poniendo de manifiesto el potencial de esta tecnología en el ámbito de la seguridad y la defensa.

Asimismo, entre los proyectos I+D que se están abordando figuran el desarrollo de nuevos prototipos de drones de aplicación industrial y dual -civil y militar- impulsados por hidrógeno verde.

Un área en la que la UBU cuenta con un posicionamiento estratégico. También está la creación de prototipos capaces de detectar de forma temprana incendios forestales e incluso llevar a cabo labores de extinción in situ, tratando de reducir la propagación de incendios de quinta y sexta generación.

La singularidad de este laboratorio de drones está en su carácter colaborativo, ya que investigadores de la UBU y del resto de universidades de la Comunidad trabajarán de forma conjunta para ampliar la oferta de servicios y acceder a proyectos de gran envergadura en colaboración con el tejido productivo.

Las inversiones en equipamiento propiciarán, igualmente, ofrecer formación especializada en fabricación, diseño y mantenimiento de drones, y también servicios de apoyo para desarrollar aplicaciones de alto valor añadido.

Con dicho esfuerzo, según ha apuntado la consejera, se atiende una demanda industrial vital, ya que se estima que el sector necesitará miles de profesionales para los próximos años, de manera que la Comunidad "estará preparada para atender esa demanda y liderar el desarrollo del sector con talento y oportunidades de futuro, especialmente para los más jóvenes".