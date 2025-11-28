Detenida también sor Paloma, otra exmonja de Belorado, y un anticuario por la venta irregular de varios objetos de arte

Cada día es un nuevo capítulo en el caso de las exmonjas de Belorado. Tras la detención vivida este pasado jueves de la exabadesa Laura García de Viedma ‘sor Isabel’ por la presunta venta irregular de obras de arte del monasterio, se suma una nueva, en este caso sor Paloma y la de un anticuario.

Según ha confirmado a este medio el jefe de prensa de las exclarisas, fue detenida en Orduña (Vizcaya) y pasó la noche en los calabozos de la Guardia Civil en Burgos. Su detención también está vinculada con la venta irregular de obras de arte.

La detención se produjo tras el registro realizado por la Guardia Civil por la noche. “Llegaron más de 30 guardias civiles, esto es increíble”, afirma, que recuerda que aquí se encuentran en su mayoría, monjas ancianas.

Los agentes detectaron en el mercado especializado de antigüedades, diversas obras de arte catalogadas que podían corresponder al patrimonio histórico del monasterio de Santa María de Bretonera (Belorado).

Ante la sospecha de que pudieran haber sido sustraídas o transmitidas sin autorización, comenzó la investigación para determinar su origen y el posible recorrido ilícito de las obras.

Las detenidas están citadas para comparecer este viernes ante la juez de Briviesca a las 13 horas en una vistilla en la que se decidirán las medidas cautelares. Al tratarse de un presunto delito de apropiación indebida agravada, las medidas podrían incluir fianzas o el embargo provisional de bienes.

San Antonio de Padua

Fruto de esta labor, se constató la venta a través de internet de varias piezas históricas de Santa María de Bretorena, y en una tienda de antigüedades de Madrid, una figura de San Antonio de Padua del S. XVII, perteneciente también al monasterio burgalés, obra que han sido recuperadas por la Guardia Civil.

Por tal motivo, se efectuó la entrada y registro en los monasterios de Santa María de Bretonera de Belorado (Burgos), y de Santa Clara de Orduña (Bizkaia), interviniéndose diversas obras para su puesta a disposición judicial y que se encuentran pendientes de inventariar.

Durante del registro del monasterio vizcaíno se han localizado un significativo número de obras de arte, pertenecientes al monasterio de Santa María de Bretonera de Belorado (Burgos), que habían sido trasladadas sin autorización.

Un San Antonio de Padua

Por estos hechos se ha procedido a la detención de dos exreligiosas, presuntamente responsables de la venta, extracción y transmisión de los bienes catalogados; y la de un anticuario de la provincia de León, como presunto autor de un delito continuado de receptación, al adquirir dichas piezas sin exigir acreditación de su lícita procedencia.

La operación ha sido desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de Burgos. Los detenidos y las diligencias instruidas se han remitido al Juzgado de Instrucción de Briviesca (Burgos) que dirige las actuaciones. La investigación continúa abierta, con el objetivo de recuperar otras piezas patrimoniales que no se han localizado.

Se da la casualidad de que hoy por la mañana también estaban citadas a declarar sor Berit y sor Miriam en este caso para declarar por la utilización de tres vehículos de la comunidad en Belorado. En concreto, por uno que donaron a las víctimas de la Dana.

El caso sigue generando gran expectación sobre todo de los medios de comunicación. “Esto es un show”, afirma el jefe de prensa.