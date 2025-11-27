Detenida la exabadesa de Belorado tras registro del convento por venta irregular de obras de arte

La Guardia Civil ha arrestado este jueves a Sor Isabel, Laura García de Viedma, exabadesa del convento de Monasterio de Santa Clara (Belorado) (Burgos), tras registrar el recinto a primera hora de la mañana por orden del Juzgado de Briviesca.

El motivo de la detención, según la versión de Diario de Burgos, es su presunta implicación en la venta irregular de obras de arte pertenecientes al patrimonio de la comunidad.

Durante el registro, los agentes entraron al monasterio y procedieron a levantar acta de los bienes del convento. La sospecha es que la exabadesa pudo haber vendido parte del patrimonio sin autorización correspondiente, lo que supondría un presunto delito contra el patrimonio de la comunidad.

En un comunicado difundido en redes, la comunidad monástica vinculada a la exabadesa ha confirmado la detención y el registro, a la vez que ha expresado sorpresa.

Aseguran no haber sido contactadas previamente y dicen desconocer los motivos del procedimiento. Afirman haber actuado conforme a la ley, colaborar con la autoridad y no tener nada que ocultar.

También advierten del “daño reputacional” que estas operaciones pueden causar sin una investigación concluida.

EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León ha podido hablar con Francisco Canals, el responsable de prensa de la asociación Santa Clara, que ha reconocido que todavía desconocen la causa de la detención, ya que Sor Isabel no contesta a sus llamadas.

Por este motivo, junto al abogado, están viajando desde Madrid a Belorado para conocer la situación.

Hay que recordar que este grupo compuesto por monjas que abandonaron la Iglesia Católica tras su excomunión en 2024 ya había protagonizado escándalos relacionados con venta de oro, cobro de pensiones de monjas fallecidas y polémicas sobre la propiedad del convento tras el cisma.

Este nuevo procedimiento judicial se suma a otras causas ya en marcha contra la exabadesa y otras exmiembros de la comunidad. Entre ellas, la venta de 1,7 kilos de oro, valorados en unos 130.000 €, que pertenecía al convento, operación que investiga la policía por posible estafa o apropiación indebida.

