Un extraordinario premio de la Lotería Nacional inunda un pueblo de Burgos de felicidad y euforia

La suerte ha sonreído a la provincia de Burgos en el sorteo de la Lotería Nacional celebrado esta mañana. Parte del Primer Premio, dotado con 600.000 euros al número, ha sido vendido en la localidad burgalesa de Trespaderne.

El número afortunado es el 74622. Este décimo fue despachado en el punto de venta con el número 18.635, ubicado en el número 8 de la Calle Negro Día de la localidad.

El 74622 se repartió en múltiples puntos de España, incluyendo provincias como Alicante, Barcelona, Guadalajara, Las Palmas, Madrid, Valencia y Zaragoza.

Por su parte, el Segundo Premio, correspondiente al número 6951, y dotado con 120.000 euros, no fue vendido en ningún punto de Castilla y León. Los reintegros del sorteo fueron el 1, 2 y 6.