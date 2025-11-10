“Te arrepentirás cobarde, H.P.”: detenido un cliente insatisfecho por acosar con notas a una clínica dental en Burgos

Agentes de la Policía Nacional de Burgos han detenido recientemente a un hombre investigado como presunto responsable de un delito de acoso reiterado y grave contra el titular y las empleadas de una clínica dental de la ciudad, de la que era cliente habitual desde hacía varios años.

La relación entre el detenido y la clínica se remonta a 2021, cuando comenzó a acudir a distintos tratamientos dentales.

Según fuentes policiales y testimonios de los afectados, el cliente empezó a mostrar desacuerdos continuos, tanto por los precios de los servicios como por las recomendaciones médicas recibidas.

En 2023, los responsables de la clínica decidieron dejar de atender al hombre tras un episodio en el que presuntamente llegó a empujar a una de las empleadas.

Desde entonces, el investigado habría enviado de manera reiterada mensajes amenazantes a través de WhatsApp al número de la clínica y ocasionado desperfectos en el rótulo de la entrada. Incluso colocó notas manuscritas en las placas del establecimiento con mensajes como: “te arrepentirás cobarde, H. P.” o “te llegará la hora”.

Durante un tiempo, los responsables del centro no interpusieron denuncia, pero el pasado mes el hombre se presentó en el portal del domicilio particular del titular de la clínica, amenazando con “romperle la cabeza”.

Este hecho motivó que la víctima y su personal acudieran finalmente a la Policía Nacional para denunciar los hechos.

Los afectados señalaron que la situación ha tenido un fuerte impacto en su vida personal y profesional, afectando su reputación y generando ansiedad entre los propietarios y trabajadores de la clínica.