Un premio de la Lotería Nacional deja miles de euros en Burgos

La suerte ha vuelto a sonreír a Burgos. En el sorteo de la Lotería Nacional celebrado este jueves, 6 de noviembre uno de los grandes premios ha caído en la capital burgalesa, concretamente en la Administración de Loterías situada en la Plaza de la Libertad, número 5.

El número agraciado con el primer premio, dotado con 300.000 euros al número, ha sido el 87.410, y se ha vendido en varios puntos del país.

El premio para Burgos ha sido el segundo premio con 60.000 euros al número, que ha correspondido al 07.585, repartido en otras localidades como Alcázar de San Juan, Collado Villalba o Palma del Río.

Los números agraciados con el reintegro han sido 0, 6 y 7.