La nueva idea de las exmonjas de Belorado "asfixiadas por juicios y deudas": apadrinar un árbol por 50 euros

Sor Paloma y el primer acebo plantado. Imágenes cedidas a EL ESPAÑOL de Castilla y León

Las exmonjas del Monasterio de Belorado han puesto en marcha una “emotiva y simbólica” campaña de apadrinamiento de árboles en el Monasterio de Orduña, como han confirmado desde el departamento de comunicación de las religiosas.

Una iniciativa que busca, como aseguran, “ofrecer un apoyo directo a la comunidad, que atraviesa momentos de dificultad y riesgo de desahucio” al tiempo que invita a “enraizar” el proyecto “espiritual y humano que las monjas representan”.

Cada pequeño acebo va a ser plantado para que se convierta en un árbol. El proyecto “no solo contribuirá a cubrir gastos básicos y facturas esenciales”, apuntan, sino que “también simboliza el compromiso con la tierra, la esperanza y la continuidad de una historia monástica que se niega a desaparecer”.

Con esta acción las monjas defienden que “reafirman su voluntad de seguir adelante cuidando tanto el entorno natural como la raíz espiritual que las une a sus monasterios”.

Apadrina un árbol

El proyecto lleva el nombre de ‘Apadrina un árbol de las monjas de Belorado’. Con ello, apuntan las religiosas, “apoyarás directamente a la comunidad de monjas en su lucha por permanecer en el convento y las ayudarás en su difícil situación económica”.

“Tu árbol será plantado y cuidado por las propias monjas, con la delicadeza, el amor y la espiritualidad que las caracteriza. Serás parte de esta red de raíces que nadie podrá arrancar y un trozo de tu corazón estará en el convento”, añaden las monjas.

Cada árbol, como señalan, es un “acto de fe y cada raíz que crece es una promesa”. “Aquí seguiremos y aquí floreceremos”, añaden.

“Apadrinar el árbol es una forma de apoyar económicamente a las monjas actualmente asfixiadas por juicios y deudas económicas. Se trata de una forma de apoyar su lucha contra la adversidad y contribuir a que resistan ante tan difícil situación”, explican.

El precio es de 50 euros por cada apadrinamiento, que incluye la plantación de un árbol desde cero, poda, riego y cuidados. Además, se comprometen a recibir una foto o vídeo cada seis meses.

El árbol llevará el nombre de la persona que lo apadrine y será un “trozo de tu corazón en el monasterio” y “una forma de hacer llegar tu cariño a las religiosas y apoyarlas en su difícil situación económica”.

Se puede apadrinar a través de Whatsapp donde aparecen las instrucciones de pago.