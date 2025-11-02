Dos accidentes casi simultáneos en la AP-1 en Burgos dejan cinco heridos, entre ellos dos niñas

La tarde de este domingo se ha saldado con dos accidentes de tráfico casi consecutivos en la AP-1, ambos en sentido Vitoria, que han obligado a movilizar a los servicios de emergencia y a Tráfico de Burgos. En total, cinco personas han resultado heridas leves, entre ellas, dos menores de edad.

El primer siniestro se ha producido a las 18.41 horas en el punto kilométrico 36 de la autopista, en el cruce de entrada a Briviesca. En el accidente se han visto implicados tres turismos, y se ha solicitado asistencia sanitaria para cuatro personas heridas leves: dos varones de 20 y 49 años, una mujer de 81 años y una menor de 14.

Pocos minutos después, a las 18.47 horas, se ha registrado otro accidente en el punto kilométrico 16 de la AP-1, a la altura de Quintanapalla, también en dirección Vitoria. En esta ocasión, cuatro vehículos se han visto implicados en la colisión.

En un primer momento no se habían comunicado heridos, pero una vez en el lugar, Tráfico ha solicitado asistencia sanitaria para atender a una niña de 11 años que presentaba dolor de cabeza.

En ambos casos se ha dado aviso a Tráfico de Burgos y a los servicios de emergencias de Sacyl, que han atendido a los afectados en el lugar de los hechos.