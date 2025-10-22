Detenido el cabecilla de una banda criminal que usurpaba cuentas de Whatsapp y estafaba a los contactos de la víctima

Un agente de la Guardia Civil durante las labores de investigación

La Guardia Civil ha detenido a un joven de 24 años como presunto autor de diversos delitos en el ámbito de la ciberdelincuencia como el acceso ilegal a sistemas informáticos, blanqueo de capitales, usurpación de estado civil y estafa.

Con esta persona, considerado el principal cabecilla en España de un entramado internacional, ya son tres los detenidos del grupo, que actuaban de forma fraudulenta a través de WhatsApp.

Tras las dos detenciones del pasado mes de agosto, los investigadores de la Comandancia de Burgos continuaron con las pesquisas para garantizar el total esclarecimiento de los hechos.

Como resultado, debido a la información recabada en la primera fase, lograron identificar, localizar y detener en Madrid al considerado como cabecilla del entramado.

La finalidad de los presuntos autores era conseguir el control de la aplicación de un particular, a través de un enlace previamente enviado y obteniendo el código de verificación mediante el que el titular perdía el acceso.

De esta manera, el usurpador tenía vía libre a todos los chats y listas de contactos. Seguidamente, haciéndose pasar por el usuario original, afirmaba que se encontraba en una situación complicada o de urgencia y pedía dinero a conocidos.

De forma paralela, intentaba embaucarlos para hacerse con el control de sus cuentas y obtener información de sus tarjetas bancarias.

La Guardia Civil recuerda que para evitar ser víctima de este tipo de estafas, es recomendable crear contraseñas seguras y únicas, así como mantener los dispositivos actualizados y no descargarse archivos que no sean fiables.