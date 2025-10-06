Una persona atrapada en un accidente múltiple en la AP-1 con tres camiones implicados

Tres camiones se han visto implicados en un accidente en la AP-1 en la provincia de Burgos. El siniestro ha ocurrido en la tarde del lunes, minutos antes de las 17:00 horas en el kilómetro 45 de la autovía que conecta Castilla y León con el País Vasco.

La persona que ha avisado a los servicios de emergencia ha alertado de que una persona se encontraba atrapada tras el accidente y no podía salir de su vehículo.

Por este motivo, hasta el lugar del suceso se han desplazado tanto bomberos como personal sanitario. Ha tenido que cortarse uno de los carriles de la AP-1 como consecuencia de este accidente.

Segundo accidente múltiple

No es el único accidente múltiple ocurrido este lunes en la AP-1 en la provincia de Burgos. A primera hora de la tarde una mujer resultaba herida tras una colisión por alcance en Grisaleña.

En el siniestro se vieron implicados una furgoneta, un camión y un turismo. Según la información facilitada por el 112 uno de los vehículos habría golpeado al camión por detrás.

La mujer herida ha estado consciente en todo momento. Hasta el lugar se trasladaron agentes de la Guardia Civil y personal de los servicios sanitarios del Sacyl.