La Semana Cidiana suma este año su primera marcha popular dedicada al Cid: 3,5 kilómetros por la historia de Burgos

Actividades de danzas en la ciudad de Burgos durante la Semana Cidiana Cedidas

Burgos celebrará del 27 de septiembre al 5 de octubre la Semana Cidiana 2025, una cita que refuerza la programación cultural y turística de la ciudad con más de un centenar de actividades y la implicación de más de 25 asociaciones, tanto locales como procedentes de otros lugares.

La iniciativa está impulsada desde el Ayuntamiento de Burgos, a través de la Sociedad de Promoción y Desarrollo ProBurgos, consolidando un modelo de gestión abierto y participativo.

Nueve días en los que la capital castellana se convertirá en escenario vivo de su historia medieval, al tiempo que proyecta su imagen con la vista puesta en el horizonte de Burgos 2031.

La programación se desplegará en 27 enclaves, desde el Paseo del Espolón hasta Fuentes Blancas, pasando por la Catedral, el Solar del Cid, el Monasterio de San Juan o la Plaza Mayor.

La cita conjuga tradición e innovación, combinando desfiles, espectáculos nocturnos, recreación histórica, conferencias y propuestas gastronómicas que buscan atraer a vecinos, turistas y familias.

El arranque será el sábado 27 de septiembre con La Mesnada del Cid: Feria Medieval, en Fuentes Blancas, donde asociaciones recrearán oficios, combates y actividades para todos los públicos.

Ese mismo día, el barrio de Cortes inaugurará un mural alusivo a la niña que aparece en el Cantar de mío Cid, uno de los personajes más evocadores del poema. La jornada incluirá también la lectura pública del Cantar en Capitanía y un concierto de la Coral del Camino en la iglesia de Santa Águeda, vinculada a la tradición del juramento del Cid.

La Semana Cidiana suma este año una nueva propuesta abierta a toda la ciudadanía con la celebración de la I Marcha Semana Cidiana, que tendrá lugar el próximo 28 de septiembre, a partir de las 11:00 horas, con salida y llegada en la Plaza del Rey San Fernando.

Actividad en el río Cedida

Se trata de una marcha popular no competitiva, de carácter inclusivo y solidario, organizada en colaboración con la Plataforma del Tercer Sector, en el marco de las líneas de cooperación establecidas entre la candidatura de Burgos 2031 y las asociaciones que forman parte de dicha plataforma.

Con un recorrido de 3,5 kilómetros, la I Marcha Semana Cidiana propone un itinerario accesible que recorre algunos de los principales hitos relacionados con el Cid en la ciudad, como el Solar del Cid, el Arco de San Martín, el Paseo de los Cubos, la Judería, el Arco de Santa María o la Plaza del Mío Cid, entre otros espacios emblemáticos.

Cada participante recibirá una cartilla conmemorativa, que podrá sellar en los ocho puntos de interés del itinerario, para conservarla como recuerdo de esta primera edición.

La cita está abierta a todas las personas, sin distinción de edad, sexo, origen o condición social, con el único requisito de completar el recorrido caminando.

Los beneficios de la inscripción, fijada en 5 euros la modalidad general, 2 euros para menores de 12 años y un “dorsal 0” para quienes deseen colaborar sin participar, estarán destinados íntegramente a la Plataforma del Tercer Sector.

La organización cuenta con la implicación directa de ocho entidades sociales de la ciudad: Fundación Intras, Asociación Síndrome de Down Burgos, Grupo Social Aspanias, APACE Burgos, Asociación Las Calzadas, Aransbur, Autismo Burgos y APACID.

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 26 de septiembre a través de la plataforma habilitada para tal fin.

Por su parte, el lunes 29 se inaugurará la exposición “De Jimena a Álvar Fáñez: la Vía Cidiana”, en el Puente de San Pablo, dedicada a las esculturas de Joaquín Lucarini, junto a “Mujeres de acero: oficios en tiempos del Cid”, en el Monasterio de San Juan, con esculturas que homenajean a las mujeres de la Edad Media.

Del 30 de septiembre al 2 de octubre

Del 30 de septiembre al 2 de octubre, el Fórum Evolución acogerá el II Congreso Internacional sobre el Cid, titulado “Rodrigo Díaz en contexto europeo: ¿La pluma es más poderosa que la espada?”, con la participación de especialistas como David Porrinas, Jon Juaristi, José Luis Corral o Nora Berend.

El Mercado Medieval abrirá el jueves 2 de octubre con cerca de 130 puestos de artesanía y gastronomía, y será inaugurado oficialmente el viernes 3.

Ese mismo día, el Teatro Principal acogerá una mesa redonda sobre el papel de las asociaciones en el nuevo modelo de gestión de la Semana Cidiana, además de la entrega del Premio “Burgos y el Cid”.

La jornada concluirá con los espectáculos nocturnos “Bronce y Memoria” y el videomapping “Estatua del Cid: forja de luz y leyenda”, ambos en homenaje al 70 aniversario de la estatua del Campeador.

Sábado 4

El sábado 4 será el día grande con el desfile medieval, que en esta edición partirá del Solar del Cid y concluirá en el Arco de Santa María.

Participarán cerca de un millar de recreacionistas procedentes de España, Alemania e Italia. Al finalizar, se celebrará el pregón a cargo del periodista y escritor Antonio Pérez Henares, “Chani”, autor de El Juglar. La jornada incluirá también torneos medievales en el río, combates en la Plaza de San Juan, talleres y pasacalles.

El Teatro Principal ofrecerá la proyección de la película clásica “El Cid” y el espectáculo de humor “Tuyo, Cid”, con entrada gratuita. Por la noche tendrá lugar el desfile de antorchas, con un recorrido solemne desde Llana de Afuera hasta la plaza del Cid, atravesando enclaves emblemáticos como el Arco de Santa María, el puente de Santa María y el puente de San Pablo.

Domingo 5

El domingo 5 se cerrará la programación con pasacalles, teatro itinerante, juegos medievales y la misa homenaje en la Catedral. Como cita gastronómica, el Paseo Sierra de Atapuerca acogerá la Paella del Cid Solidaria, cuya recaudación se destinará a los vecinos de Paiporta afectados por la DANA.

El broche final lo pondrá el espectáculo “La visita de los ancestros”, que transformará el Paseo del Espolón en un escenario de música y recreación.

Con esta programación, la Semana Cidiana 2025 refuerza la proyección de Burgos en el mapa cultural y turístico, al tiempo que consolida un modelo participativo y abierto. Una cita que refuerza la proyección cultural y turística de Burgos y consolida un modelo participativo con la mirada puesta en 2031.

Con esta primera edición, la Semana Cidiana amplía su oferta cultural y social, reforzando su vínculo con el espíritu integrador y comunitario de Burgos, al tiempo que suma una propuesta saludable, participativa y solidaria que destaca entre los actos del programa de la presente edición.