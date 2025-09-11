Medina de Pomar acoge un encuentro nacional sobre la nobleza castellana con actividades para todos

Medina de Pomar acogerá del 12 al 14 de septiembre un encuentro nacional sobre un estudio de la nobleza castellana que viene acompañado de un completo programa de actividades.

La cita, del proyecto Scripta manent, reunirá a una quincena de miembros del equipo, entre humanistas senior, jóvenes investigadores y técnicos, que mantendrán diferentes encuentros de trabajo y a vecinos y visitantes que podrán participar en múltiples propuestas abiertas a todos los públicos.

Además, los participantes evaluarán los resultados de este proyecto, financiado por el Plan Nacional de I+D+i, que estudia desde 2013 la acción de la nobleza medieval, con especial atención al linaje Fernández de Velasco, una de las familias más influyentes de la Castilla medieval y moderna, conocida por ostentar el título de condestable de Castilla, a través de sus documentos testamentos, genealogías y memoriales.

El proyecto sigue una línea de investigación coordinada por la historiadora Cristina Jular Pérez-Alfaro, del Instituto de Historia del Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS-CSIC).

Esta ha explicado que el encuentro se celebrará en Medina “porque es uno de los núcleos del señorío medieval de los Velasco”.

“No entenderíamos la nobleza en las grandes ciudades si no conocemos la fuerza en los territorios menores y en el siglo XIV, Medina de Pomar fue el centro más importante del mayorazgo principal, un lugar clave en el que se fundaron instituciones como el monasterio de Santa Clara o el hospital, ambos vinculados a la familia”, añade.

Del mismo modo, la investigadora ha destacado que el proyecto “ha abierto una nueva vía en el estudio de la nobleza: no solo historia social del poder, sino historia social de la cultura escrita”.

Cartel del encuentro nacional en Medina de Pomar Ayuntamiento de Medina de Pomar

Pues, tal y como ha comentado, “hemos incorporado el análisis de la escritura y de la creación de archivo como una herramienta más del ejercicio del poder señorial, algo realmente innovador”.

Asimismo, ha afirmado que otro de los avances del proyecto ha sido su dimensión digital. “Hemos fusionado historia social, cultura escrita y humanidades digitales para ofrecer no solo imágenes de documentos medievales, sino también sus transcripciones, de forma que cualquier persona pueda leerlos, aprender y formarse a partir de ellos”.

En este sentido, Jular ha insistido en que el archivo no solo revela datos sobre las élites, sino que también permite “estudiar a quienes no se ven como campesinos, mujeres, niños o personas pobres, por ejemplo”.

Programa

Atendiendo al programa, cabe destacar que el viernes 12 y el domingo 14 de septiembre, el equipo investigador se reunirá para compartir avances, debatir nuevas líneas de trabajo y poner en valor el patrimonio documental y cultural vinculado a esta influyente casa nobiliaria.

Asimismo, el sábado día 13 y también el domingo 14, la Asociación de Amigos de Medina de Pomar y el Ayuntamiento de la ciudad, entidades que apoyan la difusión del legado histórico de la villa, desarrollarán diversas actividades abiertas al público con el objetivo de acercar el trabajo científico a la ciudadanía.

Entre ellas destacan el XV Encuentro Nacional de la Ilustrísima Casa de Velasco, visitas guiadas a los espacios vinculados a los Velasco y una sesión académica en el Salón Noble del Alcázar de los Condestables, que tendrá lugar a las 17:00 horas.

Los organizadores han subrayado que esta cita supone una oportunidad para que investigadores, estudiantes, vecinos y visitantes interesados en la historia puedan conocer de primera mano los resultados de un trabajo de largo recorrido, así como el valor de los archivos y manuscritos como fuentes esenciales para reconstruir el pasado.