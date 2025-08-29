VÍDEO | Seis detenidos tras una agresión múltiple en Roa de Duero: resultó herido el teniente de alcalde del municipio

La Guardia Civil ha detenido a seis personas y está investigando a una séptima, con edades comprendidas entre los 22 y los 43 años como presuntas autoras de varios delitos de lesiones registrados en la madrugada del pasado 17 de agosto en la localidad burgalesa de Roa de Duero, durante sus fiestas patronales.

La investigación ha permitido confirmar que el episodio arrancó cuando el primer y principal agredido, el teniente de alcalde del municipio, que se encontraba celebrando las fiestas en compañía de otras personas, recriminó al conductor de un vehículo su forma de circular.

El vehículo habría atravesado una de las calles principales del pueblo a velocidad inadecuada en un tramo estrecho y concurrido de la vía en ese momento.

El interpelado detuvo su coche unos metros más adelante, descendió del mismo y, sin mediar palabra, propinó un fuerte golpe al edil, que cayó al suelo herido. La víctima tuvo que ser trasladada posteriormente a centro sanitario como consecuencia de las lesiones sufridas.

Riña tumultuaria

La agresión inicial desencadenó la reacción de varias personas presentes, que intentaron impedir que el autor continuara golpeando al varón tendido en el suelo y que huyera del lugar.

Pocos instantes después, allegados del agresor se unieron al altercado, lo que originó una riña tumultuaria con enfrentamientos verbales y físicos en plena vía pública.

Intervención policial

Seis patrullas de la Guardia Civil, que contaban con componentes tanto de Seguridad Ciudadana como de la Usecic, fueron comisionadas de urgencia al lugar.

A su llegada, se encontraron con una multitud alterada, con varias personas en actitud hostil y un ambiente de gran tensión. La actuación de los agentes resultó determinante para contener los ánimos, separar a los implicados y restablecer la calma.

Paralelamente, la intervención fue clave para permitir que los servicios médicos de emergencia pudieran acceder al lugar y poder así atender de urgencia a las personas que habían sufrido lesiones durante el enfrentamiento.

Investigación y detenciones

Las diligencias instruidas a raíz de los hechos permitieron determinar que en total cuatro personas resultaron heridas en los incidentes, entre los que se encontraba el primer teniente de alcalde de la localidad. Gracias a las pesquisas practicadas, los agentes lograron identificar a los principales intervinientes en el suceso, entre ellos el autor inicial de la agresión.

Consecuencia de todo ello, hace escasos días se desplegó un amplio dispositivo especial que contó con una veintena de agentes tanto de Seguridad Ciudadana como de la USECIC; y que culminó con la detención de seis personas y la investigación de una séptima, como presuntos responsables, en distinto grado de participación, de varios delitos de lesiones.

Las diligencias instruidas, junto con los detenidos, han sido remitidas al Juzgado de Instrucción nº 2 de Aranda de Duero.

Con esta actuación, la Guardia Civil ha esclarecido el suceso y reafirma su compromiso con la seguridad ciudadana, garantizando el normal desarrollo de los actos festivos y la protección de todos los vecinos.