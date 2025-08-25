La administración que ha dado el premio de La Bonoloto en Aranda de Duero

Burgos

La Bonoloto deja una gran lluvia de billetes en un municipio de Castilla y León

Gracias a un premio de segunda categoría.

El Sorteo de La Bonoloto que se ha celebrado este lunes, 25 de agosto, ha dejado un premio de segunda categoría (cinco aciertos más el complementario) en la localidad burgalesa de Aranda de Duero.

El agraciado o agraciada se va a llevar un premio de, ni más ni menos, que 156.992 euros tras el sorteo.

El boleto acertante fue validado en el despacho receptor número 18.305 de la localidad burgalesa, situado en la plaza Mediterráneo.