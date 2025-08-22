Así es el pueblo de Burgos que cambió su nombre porque todo el mundo lo escribía con 'b'

Hasta hace algo más de dos años, el nombre de este pueblo de Burgos se escribía con 'v'. Sin embargo, era una circunstancia no aceptada por el sentir vecinal y, tampoco, en general, pues incluso las señales heráldicas como el escudo de la localidad o la propia historia decían lo contrario a la nomenclatura oficial hasta entonces.

El 2 de marzo de 2023, el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León dio luz verde al cambio de nombre. Santa María Rivarredonda dejaría de llamarse así para pasar a Santa María Ribarredonda. La petición del Ayuntamiento, movido por sus vecinos y la historia, había sido aceptada.

Justificaron el cambio también por la confusión que las distintas nomenclaturas provocaban ante las administraciones. Básicamente, nadie atendía a la 'v' que hasta entonces imperaba en el nombre. En el expediente resultó acreditado que el cambio contaba con justificación histórica.

Enmarcada en la comarca burgalesa de la Bureba, por esta villa transcurrieron los trazados romanos de la Vía Aquitania, cuyo fin se situaba en el Atlántico de Galicia. Un trazado que fue recorrido por árabes, visigodos, francos, peregrinos a Santiago y hasta soldados de Napoleón. Después se aprovechó para el Real Camino de Madrid a Francia, que acabó convirtiéndose en la N-1.

Existen indicios de que durante la Prehistoria y en la época romana hubiera algún asentamiento estable en lo que es hoy el actual término de Santa María Ribarredonda. Con la fundación del municipio tal y como lo conocemos, a finales del siglo IX, durante el mandato del Conde Diego Rodríguez, de los Porcelos, el nombre no incluía a Santa María.

Imagen de la plaza de Santa María Ribarredonda Ayto Santa María Ribarredonda

Y es que únicamente se le conocía entonces como Ribarredonda. Su nombre responde a Riba, un accidente geográfico que significa porción de tierra con elevación y declive, y a su forma circular, surgiendo así Ribarredonda. La incorporación de Santa María llegó con la agrupación del caserío en la vecindad de la iglesia que se dedica a esta misma.

En este pueblo burgalés, próximo a Pancorbo, se ubica la Iglesia de la Asunción, uno de los ejemplos más puros de templo con planta de salón, bóvedas en forma de estrella que descansan sobre pilares cilíndricos. Fue construida durante el siglo XVI.

Desde el exterior pueden observarse unas grandes pilastras, que funcionan a modo de contrafuertes, que contrarrestan el empuje de las bóvedas. Cuenta con cinco ventanas renacentistas que iluminan el interior del edificio. Se divide en tres naves: una central con cuatro tramos y las laterales con tres.

En su interior destaca el retablo mayor, de estilo barroco del siglo XVII, obra del artista burgalés Mateo Fabricio en 1637. Por otro lado, en sus naves laterales hay dos retablos churriguerescos del siglo XVIII, iguales, de color dorado.

A 57 kilómetros de Burgos capital, Santa María Ribarredonda cuenta apenas con un centenar de habitantes que viven principalmente de la agricultura. En el entorno del pueblo hay diversas rutas naturales como el mirador del Desfiladero, a unos pocos kilómetros y en el término municipal de Pancorbo.

Santa María de Ribarredonda cambió su nombre en marzo de 2023 Ayto Santa María Ribarredonda

En un radio máximo de apenas 25 kilómetros, también encontraremos otros atractivos turísticos, patrimoniales y culturales como el camino natural Santander-Mediterráneo, el Museo Etnográfico de Montejo de San Miguel, el Museo Parroquial de la Iglesia de San Pedro Apóstol o el Museo de Exvotos de Santa Casilda.

Si por algo destaca esta villa, también es por ser la puerta al parque de los Montes Obarenses-San Zadornil. Un pueblo que hace dos años que reescribió su historia y su nombre, de nuevo, para recuperar unos orígenes cuyos vecinos venían reclamando desde hacía décadas.