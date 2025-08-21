Cinco perros encerrados en un camión sin agua ni vacunas: investigado su dueño en Burgos

La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a un hombre de 37 años como presunto autor de un delito de maltrato animal doméstico tras hallarse a cinco perros en condiciones de insalubridad y abandono en un paraje de la Merindad de Valdeporres (Burgos).

La investigación se inició gracias a una denuncia ciudadana anónima que alertó del estado en que se encontraban los animales. Los agentes localizaron a los canes en el interior de la caja de un camión estacionado en un terreno público, que era utilizado como cobijo improvisado.

En la primera inspección, realizada en presencia del propietario, se comprobó que los animales convivían hacinados, sin agua y en un ambiente irrespirable por la acumulación de heces y orina, mezclados con restos de comida en mal estado, aparentemente sebo.

Extrema delgadez

Uno de los perros, un cachorro de siete meses, carecía de microchip, presentaba extrema delgadez y lesiones cutáneas.

Imagen de la situación en la que estaba el animal

Las comprobaciones en el Sistema de Identificación de Animales de Compañía de Castilla y León (SIACYL) revelaron que cuatro de los ejemplares tenían caducada la vacuna antirrábica.

Con apoyo de veterinarios de la Junta de Castilla y León, se realizaron nuevas inspecciones. En la segunda visita se constató que los animales habían sido trasladados a otra ubicación, con comida pero nuevamente sin agua. Días después, una tercera revisión acreditó que disponían de alimento y agua suficiente, además de haber recibido vacunación y desparasitación.

No obstante, el cachorro seguía sin recibir la atención veterinaria adecuada, al persistir las heridas detectadas inicialmente.

Por estos hechos, la Guardia Civil ha instruido diligencias que ya han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción de Villarcayo. Asimismo, se han levantado actas de denuncia remitidas a la Junta de Castilla y León.