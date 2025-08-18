Fallece un motorista de 25 años en Burgos tras una colisión con un turismo

Un motorista de 25 años ha fallecido hoy tras la colisión de su moto con un turismo en la carretera de Poza 4 en Burgos. Una llamada al 112 a las 10:30 horas de este lunes avisaba de que el motorista se encontraba inconsciente y sangrando.

Tras dar aviso a la Policía Nacional, Local y al Sacyl, los facultativos han confirmado en el lugar el fallecimiento del hombre.

Desde el Ayuntamiento de Burgos se ha lamentado esta trágica muerte y ha trasladado sus condolencias a la familia y amigos del joven fallecido.