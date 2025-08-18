Tres accidentes en menos de dos horas en la provincia de Burgos dejan varios heridos y obligan a activar un helicóptero

La tarde de este lunes ha sido especialmente complicada en las carreteras de la provincia de Burgos, donde se han registrado tres accidentes de tráfico en menos de dos horas, con varios heridos de diversa consideración y una intensa movilización de medios sanitarios, bomberos y agentes de tráfico.

El primero de los siniestros se produjo a las 14:15 horas en el kilómetro 203 de la A-1, a la altura del término municipal de Lerma, en sentido Vitoria.

Se trató de una colisión por alcance entre cuatro turismos, que dejó al menos un varón de 58 años con contusiones. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y personal sanitario de Sacyl para asistir al herido.

Poco después, a las 16:12 horas, los servicios de emergencia fueron alertados de un nuevo accidente, esta vez en la Plaza de Toros de Aranda de Duero, donde un turismo quedó volcado tras un incidente en la vía urbana.

En su interior se encontraba una mujer de unos 70 años, que resultó herida leve. La intervención de los bomberos de Aranda de Duero permitió acceder al vehículo, mientras que el equipo sanitario de Sacyl valoró a la conductora, que se encontraba consciente y fuera de peligro. También acudieron agentes de la Policía Local.

Tan solo minutos después, a las 16:20 horas, se produjo el más grave de los tres siniestros, con una colisión frontal entre dos vehículos en el kilómetro 279 de la N-I, en el término de Briviesca, en sentido Burgos.

Según las primeras informaciones, al menos tres personas resultaron heridas, y una de ellas podría haber quedado atrapada entre los restos del vehículo.

La gravedad del impacto obligó a activar un helicóptero medicalizado, además de una ambulancia soporte vital básico y un equipo médico de emergencias.

También fueron movilizados los bomberos de Burgos, encargados de colaborar en las tareas de rescate, y agentes de la Guardia Civil de Tráfico para asegurar la zona.