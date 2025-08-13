Colisión mortal entre dos turismos a la altura de Sasamón: muere el conductor tras incendiarse su vehículo

Un hombre ha perdido la vida y otro de 25 años ha resultado herido en un accidente de tráfico ocurrido en la madrugada de este miércoles en la autovía A-231, a la altura del kilómetro 132, en el término municipal de Sasamón (Burgos).

El siniestro, que se registró a las 06:49 horas, consistió en la colisión entre dos turismos, uno de los cuales se incendió tras el impacto. Varias llamadas alertaron al 1-1-2 Castilla y León, aunque en un primer momento no se pudo confirmar si había personas heridas.

El centro de emergencias movilizó a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Burgos y al centro coordinador de urgencias de Emergencias Sanitarias – Sacyl, que envió una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario del centro de salud de Melgar de Fernamental.

En el lugar, los servicios médicos confirmaron el fallecimiento del ocupante del vehículo incendiado y asistieron a un hombre de 25 años, que fue trasladado en ambulancia al Hospital de Burgos.

El otro herido fue trasladado en una ambulancia de soporte vital básico al hospital de Burgos. Ha acudido también al lugar, junto con la ambulancia SVB, personal sanitario del centro de salud de Melgar de Fernamental.

Se activó además una UVI móvil, aunque no llegó al accidente por no ser finalmente necesaria.