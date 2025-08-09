Una mujer de 35 años ha sido atropellada en Aranda de Duero

Una mujer de unos 35 años ha resultado herida tras ser atropellada por un turismo, en la calle San Antón, número 11, de Aranda de Duero.

Una llamada al centro coordinador de emergencias 112 de Castilla y León a las 19.43 horas, informaba de que la mujer se encontraba consciente tras lo sucedido.

Al lugar han acudido Policía Local de Aranda, Policía Nacional y una UVI móvi del Sacyl que se ha encargado de atender a la mujer herida.