Miguel Cobo, chef de Burgos, emocionado con los bomberos que salvaron su restaurante: "Se lo debía, fue muy complicado"

Si no llega a ser por los bomberos de Burgos, el chef Miguel Cobo podría haberse quedado sin uno de sus prestigiosos restaurantes, Cobo Estratos, con una estrella Michelin, y ubicado en el número 9 de la plaza de la Libertad.

Hace cerca de tres meses, el reputado cocinero se llevó el susto de su vida cuando, de pronto, supo que se había originado un incendio en su negocio.

Un suceso que, aunque no dejó personas afectadas, sí obligó a desalojar el local y, además, movilizó a varias dotaciones del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Burgos, los que hoy el chef considera sus salvadores y auténticos ángeles de la guarda. Y no es para menos.

Gracias a ellos, su restaurante se salvó y los daños fueron menores. Aunque, tal y como ha confesado el propio Miguel en declaraciones a EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León, él lo pasó bastante mal.

El chef Miguel Cobo durante su visita al parque de bomberos de Burgos

"Para mí fue muy complicado. No es que ardiera mucho, porque fue una caja, pero se quemaron instalaciones, vi mi restaurante inundado, todo paralizado y a mi equipo muy asustado", ha recordado.

Y es que, si no llega a ser por los bomberos, quién sabe lo que hubiera pasado. "Fueron encantadores y maravillosos conmigo. Vinieron, me atendieron, me hicieron una psicología fantástica, me llamaron al día siguiente y volvieron a verme una semana después", ha revelado.

Por todo ello, este pasado fin de semana, el chef ha querido tener un bonito gesto de agradecimiento con todos ellos, que el propio Cuerpo ha compartido en sus redes sociales. Les hizo una visita y les llevó un delicioso almuerzo.

En una publicación de X, los bomberos han compartido varias imágenes del encuentro, que han acompañado de unas palabras de gratitud, cariño y afecto.

"Este fin de semana hemos recibido la grata visita de Miguel Cobo. Quiso mostrarnos su agradecimiento por una reciente intervención que realizamos en su prestigioso restaurante. Nos invitó a un fantástico almuerzo y pasamos un buen rato juntos. Encantados de conocerte, Miguel", escribieron.

Este fin de semana hemos recibido la grata visita de @miguelcobochef. Quiso mostrarnos su agradecimiento por una reciente intervención que realizamos en su prestigioso restaurante. Nos invitó a un fantástico almuerzo y pasamos un buen rato juntos. Encantados de conocerte, Miguel. pic.twitter.com/UXRzWRwi6R — Bomberos Ayto. Burgos (@BomberosBurgos) June 9, 2025

"Creo que se lo debía porque las dos veces que he estado con ellos me han tratado muy bien. Son cercanos, fantásticos, valientes y héroes de verdad", ha apuntado el chef burgalés.

Asimismo, ha detallado que el gesto de agradecimiento que quiso tener con ellos "fue algo muy sencillo".

Se presentó en el parque con "unas tortillas, croquetas, tigres, ensaladilla rusa y empanadas", comió con ellos y tras ello realizó una visita al parque en el que los bomberos le explicaron su funcionamiento.

El chef Miguel Cobo comiendo con los bomberos de Burgos

"Pasé una mañana maravillosa, disfruté un montón y descubrí la capacidad de heroicismo que tiene esta gente".

Sin duda, un día grabado para el recuerdo, entendido como el final más dulce, alegre y emotivo para un episodio lleno de miedo y preocupación, y un gesto que deja constancia del lado más agradecido del afamado chef, Miguel Cobo.