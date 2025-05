La vida de Eva Santidrián, una burgalesa de oro que ha hecho historia: "Estoy entre contenta y en shock"

Fue media hora para la historia de la velocidad española la que se vivió el pasado sábado, 10 de mayo. Sólo unos minutos después de que el 4x100 femenino consiguiera la medalla de plata por delante de Jamaica, el 4x400 femenino subió la apuesta en Guangzhou (China).

El histórico relevo español formado por Paula Sevilla, Eva Santidrián, Daniela Fra y Blanca Hervás se proclamaron campeonas del mundo logrando un oro por delante de Estados Unidos o Sudáfrica en un día para la historia.

Las ‘Golden Bubbles’, además, completaron la hazaña con un sensacional registro de 3:24.13, mejorando los 3:25.25 que se establecieron el pasado año en el Europeo de Roma para lograr un nuevo Récord de España.

Una de estas mujeres que ha hecho historia en tierras chinas nació en Burgos. Se trata de Eva Santidrián. EL ESPAÑOL de Castilla y León habla con ella para conocer su historia y para saber cómo está, días después de conseguir una gran gesta.

Su vida

“Me defino como una chica tranquila y divertida. También soy reservada y tímida. Si embargo, cuando se me conoce más y me suelto, cuando consigo esa confianza, soy una persona muy extrovertida”, asegura a este periódico Eva Santidrián.

La joven nació hace 25 años en Burgos. Le gusta pasar tiempo con su familia y con sus amigos y también disfruta, y mucho, de un buen día de playa, aunque tampoco rechaza un buen y tranquilo paseo.

“Nací en Burgos. Es mi tierra. Recuerdo mi infancia de forma muy feliz y bonita. Fui al Colegio de los Jesuitas en mi etapa desde Infantil y hasta Bachillerato. Fueron años muy bonitos en ese centro educativo en el que hice muchos amigos”, afirma nuestra entrevistada.

Eva compitiendo cuando era pequeña Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

De su infancia también recuerda las excursiones por el campo con sus padres o con sus abuelos. Ya, por aquel entonces, Eva practicaba muchos deportes, entre ellos el baloncesto, la equitación y el atletismo.

“No tenía claro lo que quería ser de mayor. Quizás, profesora porque hay muchos docentes en mi familia, pero, al final, aposté por el atletismo desde 1º de Primaria”, asegura la burgalesa que empezó a correr con seis años y que tiene los estudios de Nutrición Humana y Dietética y un máster.

El atletismo, su vida

“Empecé a correr, sobre todo, en carreras de pueblos y cross. En pista hacía vallas, longitud, altura y también intenté lanzamiento de peso, aunque desde pequeña siempre fui bastante rápida y me decanté por la velocidad, que es en lo que más he destacado”, asegura Eva.

La atleta ha pasado por varios clubes desde bien pequeña. Con 18 años fichó por el Barça, como otro paisano burgalés de la talla de Juan Carlos Higuero, y después vino a Valladolid para entrenar con Juan Herrero Valentín. En la actualidad lleva dos años dentro del Facsa Playas de Castellón.

Es campeona de España. Dos veces en pista cubierta, en los años 2023 y 2024 y dos al aire libre en la 2022 y 2023, siempre en los 400 metros. Entre otros logros. Cuenta con una marca personal de 51.46 en el 400 y de 23.20 en el 200. También estuvo en los pasados Juegos Olímpicos de París.

Eva en París Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

Ahora suma otro logro con ese oro en el 4x400 en el Mundial de Guangzhou.

El oro en China

“Nuestro objetivo era clasificarnos para Tokio. Sabíamos que estábamos muy bien y que el objetivo era llegar a la final. Sin embargo, no pensábamos en las medallas, las veíamos muy lejos. Fue, tras correr el sábado, cuando pensamos que teníamos opciones”, asegura nuestra protagonista.

Recuerda el momento de la carrera de forma muy emocionante. Justo, un rato antes, Paula Sevilla, integrante también del 4x100, había conseguido la medalla de plata en la prueba, y quién sabe si supuso de revulsivo para lo que estaba por llegar.

Paula Sevilla, Eva Santidrián, Daniela Fra y Blanca Hervás se imponían en la gran final a selecciones tan potentes de la talla de Estados Unidos, ni más ni menos. Un oro que sabe a gloria y que eleva al olimpo a estas cuatro luchadoras y, con ellas, al atletismo español.

“Cuando ganas piensas en que la prueba es muy dura. Ves todo el trabajo que has hecho y te da un chute de energía para pensar que, pese a las adversidades que vienen en el día a día, el esfuerzo merece la pena”, señala Eva.

Nuestra protagonista añade que aún está “entre contenta y en shock” y no es para menos tras una gesta de tal envergadura.

Eva Santidrián Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

Con la mirada puesta en Tokio y Los Ángeles

“Ahora tenemos la mirada puesta en el Mundial de Tokio que se celebrará en septiembre. Será otra historia. Habrá grandes atletas. Queremos pasar a la final y ser competitivas. Ese es el objetivo que perseguimos”, apunta la burgalesa.

Como la vida, las citas de atletismo no paran. Por ello, toca dejar el éxito a un lado para centrarse en nuevos retos tanto a nivel colectivo, con ese relevo en el que Eva se siente tan integrada, y también a título individual.

“También quiero intentar estar en Tokio a nivel individual. Lo veo más factible. Antes era un sueño. También miro a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles para ser competitiva y pasar a las finales en el 400”, finaliza.

Unas Olimpiadas, en 2028, que, seguro que tienen guardadas muchas sorpresas, y positivas, para nuestra entrevistada. Pero aún queda mucho y toca disfrutar de lo conseguido hace unos días.