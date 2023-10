Medina de Pomar se engalana para recibir al emperador Carlos V con unas increíbles fiestas repletas de novedades

Medina de Pomar ya empieza a prepararse para vivir unos de sus mejores días celebrando las fiestas en honor al emperador Carlos V. Cabe destacar que su vínculo con la localidad burgalesa es curioso y todo lo provocó un empacho. En el último viaje que realizó para ir a Yuste, tras el desembarco en Laredo, iba a pasar por Medina un día y terminaron siendo unos cuantos más.

Una situación que ha derivado en la celebración de unas grandes fiestas. La concejala de Turismo, Nerea Angulo, asegura que ya están más que preparados y con todo a punto para dar el pistoletazo de salida el viernes 13. Y es que, este año, van a mantener la dinámica del anterior de comenzar un día antes de lo que hacían habitualmente. De esta forma, la festividad se prolongará desde el viernes por la tarde hasta el domingo por la noche.

"Seguimos potenciándolas y dando un empujón. Este año al coincidir con la festividad del 12 de octubre nos viene mucho mejor", afirmaba en declaraciones a EL ESPAÑOL- Noticias de Castilla y León. En este sentido, ha querido recordar que el hecho de que haya sido Fiesta de Interés Turístico Regional ha ayudado mucho. Para ello, van a poner una placa en la Plaza del Corral para que todos los que pasen por allí sean conocedores de este galardón.

Fiestas Carlos V en Medina de Pomar Ayuntamiento de Medina de Pomar

Este 2023 viene cargado con novedades. Una de las más llamativas va a ser las tres zonas de rincones infantiles que van a poner. Alguno estará en la Plaza Somavilla con el objetivo de que "se animen a disfrutar de ellos". De este modo, también ayuda a que la gente se acerque al centro histórico para disfrutar del mercado y de todas las actividades que hay por la zona.

Angulo reconoce que miran al cielo con un poco de preocupación por la climatología. Confían en que el tiempo se mantenga y que no haya excesivas lluvias porque puede "que haya personas que no se animen a venir". Sin embargo, las expectativas son buenas y todo apunta a que no caerá más que alguna gota.

Las actividades están pensadas para todo tipo de públicos. La gente más mayor "va a poder disfrutar de exposiciones o talleres" que siempre son un gran atractivo. Entre ellos destaca el taller de horno de pan, taller de vidrio, cestería o cuero, entre muchos otros.

Como no podía ser de otra forma el Mercado Renacentista y los desfiles marcarán estos días de manera significativa. Con ello logran que todo el mundo se acerque a Medina de Pomar durante estas jornadas: "Hay para todos. Pequeños y mayores. A los que les gusta comprar y los que disfrutan de los espectáculos. No va a faltar detalle".

El domingo será el día grande de todo el fin de semana. A Medina de Pomar llegarán foráneos desde varios puntos de la Ruta de Carlos V para recibir al emperador junto a los medineses transformados en una gran corte castellana que saldrá a recibir al monarca. Ya en la villa castellana el Condestable le hará entrega de las llaves de la localidad en la Plaza Somovilla, desde donde el emperador Carlos V se dirigirá a todas las personas allí congregadas.



Seguidamente, la Plaza del Corral acogerá una batalla de gladiadores y, para cerrar esta fiesta conmemorativa, alrededor de 500 personas se reunirán en el Polideportivo Municipal de la ciudad de Medina y allí degustarán una comida de hermandad.

Fiesta de Carlos V en Medina de Pomar Ayuntamiento Medina de Pomar

Lo cierto es que el ambiente festivo ya se empieza a notar. Reconoce que los vecinos llevan "días" preguntando por el programa. "Tienen muchas ganas de la fiesta para terminar el empujón de octubre". El año pasado se acercaron cerca de 500 personas y, para este, solo esperan tener la misma afluencia o incluso más.

A continuación, puede conocer todas las actividades preparadas para la Ruta de Carlos V en Medina de Pomar:

