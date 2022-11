Ábalos reivindica en Burgos que la memoria democrática va "por todos los que lucharon por la libertad de España"

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha reivindicado hoy en su visita a Aranda de Duero (Burgos) que la memoria "no se limita a la guerra civil y la dictadura franquista" sino que va "por todos los que lucharon por la libertad de España". Ábalos afirma que cuando reivindica la memoria democrática también "asumo la lucha de los liberales y constitucionales del país, que nadie reivindica en España" al mismo tiempo que preguntaba que qué estaba pasando con "los liberales del siglo XIX".

Las declaraciones se han producido antes de la entrega de los V Premios Benedicta Rodríguez al compromiso con la Memoria Histórica que organizan las Juventudes Socialistas de Castilla y León. Un acto que, según ha informado Ical, se ha celebrado en la Casa de Cultura.

Precisamente fue para el exministro de Transportes el Premio al compromiso institucional. Un reconocimiento del que se siente "satisfecho" y "muy agradecido". Además, ha afirmado que es importante saber "por qué estamos aquí, la forma en la que hemos llegado y la manera en la que se puede obtener la democracia". Por otro lado, señaló que es "curioso" porque hasta los "antidemócratas no cuestionan la democracia" y precisó que "esa es una de las virtudes de la democracia, que es útil hasta para los que no la quieren".

Asimismo, afirmó que no hay nadie que se confiese "antidemócrata" y añadió que la democracia "no viene sin más, sino por la parte del sacrificio de muchas personas". Ábalos sostuvo que estamos "porque alguien entregó su vida, familia y futuro" y añadió que es vital que sean los jóvenes quienes "reivindiquen la memoria democrática".

Por otro lado, manifestó que desde el punto de vista humano, "quienes nos afligimos por el sufrimiento, estas causas nos conmueven porque ha habido mucha historia detrás". Por todo ello, añadió que le "duele" la "frialdad, desprecio y banalización del mal" que hay cuando "hablan de que no nos interesan los muertos".

Tudanca cree que se están dando "pasos atrás"

Luis Tudanca sostuvo que "no solo queda por hacer" sino que también queda por "recuperar" ya que "se están dando pasos atrás". En este sentido, destacó que se está hablando no solo de memoria democrática, sino de "un primer paso tan humano que todos aquellos que han perdido en la guerra civil a sus familiares puedan honrarles en un lugar donde se recuerde y homenaje" y que puedan dejar de estar en "las cunetas olvidados y maltratados por un país que no ha hecho los deberes".

Asimismo, el secretario general del PSOECyL matizó que en Castilla y León se ha sufrido un "retroceso histórico" por el Gobierno con "la extrema derecha".

El Premio al compromiso joven fue para el secretario de Memoria Histórica del PSOE de Salamanca, Javier Calvo. Por su parte, el Premio al compromiso colectivo ha sido para las asociaciones de Memoria Histórica de la provincia de Burgos y, finalmente, el Premio al compromiso institucional ha sido para el exministro de Transportes, José Luis Ábalos.

Sigue los temas que te interesan