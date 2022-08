Sin internet y la médico sin acceso a recetas e historiales: el drama de un pequeño pueblo de Burgos

Internet se ha convertido en un inseparable en nuestras vidas, la digitalización de prácticamente todo provoca que sea difícil actuar con normalidad cuando nos falta. Es por ello por lo que en un pequeño pueblo de Burgos llamado Huerta de Arriba están viviendo un drama en pleno agosto, época en la que más gente vive en el municipio por las vacaciones de verano. La conexión ha desaparecido.

Sin cobertura y sin internet de la famosa empresa de Movistar. Los hechos empezaron el pasado 2 de agosto, cuando la conexión se cayó. En ese momento, el alcalde del municipio, Gabriel García Herbosa, pudo notificar la incidencia a través de otro terminal que tenía contratada otra compañía. No fue hasta dos días después cuando el técnico apareció, alegando que él acudía cuando le avisan desde la entidad de telefonía. El 5 de agosto el servicio se recuperó, pero desde este pasado martes la pesadilla ha vuelto a Huerta de Arriba.

Una situación que provoca, entre otras cosas, que la médico del pueblo no tenga acceso a las recetas o el historial de los pacientes, una situación que agrava el normal desarrollo de la atención sanitaria. El regidor Gabriel García Herbosa denuncia que ya en 2019 vivieron un episodio de las mismas características y en un comunicado remitido al Minsiterio de Economía y Empresa su respuesta fue animar a presentar una reclamación a las compañías. "No es lo que pido, no entienden en Madrid lo que ocurre en un pueblo de montaña. Solo usan lo de la España vaciada de eslogan sin contenido real", asegura.

Ahora, esta carta ha vuelto a ser remitida al Ministerio para exigir un canal directo con los responsables de la compañía para asegurar que la incidencia ya ha sido registrada. "No hay un teléfono exclusivo de averías. Los teléfonos que Movistar asigna como atención al cliente te mantienen a la espera, te ofrecen productos comerciales…, cuesta mucho que te atiendan los de averías y por lo que se ve tardan mucho en avisar al servicio técnico para que acude a reparar la avería", denuncia.

Sigue los temas que te interesan