Juan Antonio Medina, un empresario taurino gaditano por tierras de Castilla y León

Medina lo intentó en el mundo del toro, y desde hace unos años, a través de su empresa Bullstar Espectáculos, organiza festejos taurinos por nuestras tierras castellanoleonesas con éxito. En 2021 abrió temporada en Villoria, Briviesca, Babilafuente, Soria y cerró en Alba de Tormes. Este año, su objetivo principal se centra en la burgalesa Roa, cuya feria se la adjudicaron hace unos días.

P.- ¿Qué tiene para usted Castilla y León que tanto empeño pone?

R.-Para mí es una de las comunidades autónomas más importantes en el panorama taurino. Cuenta con ganaderías, toreros y plazas de toros muy importantes. Además tiene una afición con personalidad y eso me inspira e ilusiona para trabajar.

P.- ¿Qué novedades ofrece Bullstar Espectáculos para atraer al público, tal y como están las cosas en el mundo empresarial taurino?

R.-Ante todo, seriedad, trasparencia y cercanía para el cliente. Vivimos unos tiempos en el que la asistencia del público es deficiente. La tauromaquia se trata de un espectáculo en el que los costes de organización son muy elevados. Y por consiguiente el precio de las entradas. Por eso consideramos que hay que reinventarse para que el espectáculo tenga un atractivo y un aliciente.

Medina, en una de sus plazas, con Martínez Erice flanqueando al diestro Román

Además, apostamos por el acercamiento a la afición a través de las redes sociales. Contamos con un equipo profesional que se encarga de trasmitir transparencia al aficionado, contando en todo momento cada actualización y cada paso de la empresa. Cómo por ejemplo las fotos de los toros o novillos que se lidian, el desembarque de los mismos.

Programamos diseños de carteles vistosos y con cierta modernidad. Mimamos cada contenido para que llegue sobre todo a los aficionados más jóvenes, que es nuestro futuro. Y apostamos por la comunicación audiovisual, creando videos promocionales de las ferias para que la persona que lo vea, le genere algún tipo de sensación.

También nos interesa el trato cariñoso y personificado al cliente. Las personas encargadas de las taquillas y atención al público cuidan e intentan solventar mediante el cariño y la amabilidad cualquier tipo de duda o inconveniente que tenga el cliente.

P.- ¿Háblenos de la feria taurina de Roa?

R.- Roa de Duero ya es importante, sólo por las condiciones de su pliego. Se trata de una feria que consta de todos los gustos taurinos. En ella está incluido el festejo popular, con los tradicionales encierros como referencia y las vaquillas tras los festejos. Además de la oportunidad que dan al fomento de la afición con la becerrada de peñas.

Acto de presentación de la feria taurina de Roa de Duero

Tanto mi equipo como yo somos conocedores de la afición que siempre han tenido los raudenses. Se trata de un público alegre, fiestero y además cariñoso. Y queremos que eso no decaiga. Que nuestro paso por la localidad sea con intenciones de sumar y de recuperar aquellos aficionados que daban por perdidos.

Para ello lo que hacemos es cuidar cada detalle. Eligiendo toreros que están al nivel de la feria y que tienen interés. Es muy importante cuidar la materia prima, que es el toro. Siempre decimos que si los animales embisten triunfan los toreros y el público se va feliz a sus casas.

Creemos en la continuidad. No buscamos ser una empresa pasajera en Roa. Buscamos que mediante la seriedad y la calidad de los festejos, Roa se convierta en una cita marcada en el calendario taurino todos los años venideros.

P.- ¿Qué precios y novedades ofrece al aficionado y público de Roa?

R.-Hemos reducido los precios de los años anteriores. Ofreciendo a mayores descuentos a jóvenes, a las peñas, tanto de Roa como de las cercanas.

P.- ¿Cuantos cosos gestiona en estos momentos Bullstar?

R.- Bueno, estamos con los pies en la tierra. Somos conscientes que recuperar las ferias de los pueblos y a sus aficionados dándoles confianza para que vuelvan a ilusionarse es un proceso muy lento que conlleva un trabajo constante. Por ello, actualmente en Castilla y León estamos implicados en Roa (Burgos) y Babilafuente (Salamanca). Y también gestionamos ferias como Priego de Córdoba, Mora, Santa Olalla del Cala y Santa Cruz de Mudela, entre otras.

Cartel de la feria taurina de Roa 2022

P.- ¿Si tuviera que elegir plaza de toros como gestión con cual se quedaría?

R.- Tengo en mente más de una, (sonríe) pero todas tienes su personalidad y su arraigo. Personalmente me gusta apostar y trabajar en ellas. Luchamos, como te digo, por regentar plazas de toros a largo plazo, porque arriesgamos nuestro patrimonio e invertimos mucho en la organización, con la intención de que otras empresas que puedan gestionarlas después de nuestro paso no tiren por la borda todo el trabajo realizado. Eso no puede ocurrir. La tauromaquia prende de un hilo y si no la cuidamos nosotros quién va a hacerlo

P.- Háblenos con sinceridad ¿Cómo ve la situación actual de la Fiesta?

R.- Esta pregunta me produce sentimientos muy opuestos. Cada día estoy más convencido que hay que dar a la tauromaquia un cambio definitivo. Somos muchas las empresas que apostamos todo por la tauromaquia: economía, tiempo, a nuestra familia… Quiero dejar muy claro que los protagonistas son los toreros y ganaderos que integran el cartel. Pero sin empresarios valientes, y con un plus de romanticismo, no existirían los festejos taurinos. No se darían toros en los pueblos, ni localidades pequeñas. Para que la tauromaquia prospere debemos ir todos de la mano. Y que en esto se quede solamente el que realmente esté enamorado de este mundo tan maravilloso y único.

Paseíllo en el coso de Roa de Duero (Foto Natalia Calvo)

P.- ¿Qué cree usted que necesita la Fiesta para ser revitalizada?

R.- Se necesita savia nueva, variedad, diversidad y mucha afición. Y, sobre todo, que estén a favor del gusto de cualquier tipo de aficionado. Por eso es tan importante la diversidad en la tauromaquia; para que puedan asistir a los festejos los aficionados y los que no lo son. También creo que se necesita más seriedad en la gestión de las ferias taurinas. En general; compromiso.

P.- Al margen de lo taurino, Bullstar también oferta otras actividades. Aproveche y háblenos de ellas.

R.- Nos dedicamos a la organización de conciertos de música con grandes artistas del panorama musical y otras clases de eventos como deportivos.

Pues agradecemos a Juan Antonio Medina esta entrevista, y ya conocemos algo más sobre los nuevos empresarios que tienen muy buena crítica en el panorama taurino. Suerte.

