Un nuevo ‘Jarocho’ en la dinastía huertaña

Teníamos ganas de conversar a fondo con el nuevo ‘Jarocho’, al que conocemos desde niño. Es hijo del que fuera matador de toros y ahora subalterno, Roberto Martín ‘Jarocho’. De su abuelo Eduardo y de su tío, del mismo nombre y, fundamentalmente, de su padre, el pequeño Roberto ha bebido de ese “veneno” que se llama toreo y ya lo tiene inoculado en la sangre. «Quiero ser torero y voy a luchar por ello», manifestaba ‘Jarocho’ tras su debut en Villoria en octubre de 2020.

P.- ¿Y ahora qué?

R.- A día de hoy sigo con las mismas ganas e ilusión. Día a día intentando buscar el toreo que llevo dentro.

P.- ¿Qué ha cambiado para ti desde aquella fecha hasta estos días?

R.- Nada, los entrenamientos siguen siendo los mismos, sigo en la Escuela Taurina de Salamanca, que estoy muy contento y agradecido por todo lo que hacen por mí.

P.- ¿Eres consciente de lo bien que se habla de ti en los ambientes taurinos?

R.- Al fin y al cabo, soy un simple novillero sin caballos como mucho camino que recorrer y muchas cosas que aprender.

P.- ¿Qué te dicen tu abuelo y tu tío Eduardo?

R.- Me ayudan en todo lo que pueden y me apoyan en el día a día.

P.- ¿Y tu padre?

R.- Me exige, porque sabe de la dureza de la profesión y lo que hay que sacrificarse para llegar arriba.

P.- ¿Cómo te va en la escuela salmantina?

R.- Estoy muy contento tanto con mis compañeros, como con los maestros. Desde el primer día me acogieron muy bien.

P.- ¿Háblanos de tus triunfos en Valencia, Ciudad Rodrigo, Villaseca, Soria, etc.?

R.- Han sido tardes muy bonitas, en las que he disfrutado y me he sentido torero. En todas ellas he aprendido cosas y me han servido para seguir creciendo como torero y como persona.

P.- ¿Cuántas llevas este año y cuántas tienes firmadas hasta ahora?

R.- Llevo 12 festejos y gracias a Dios tengo una buena temporada por delante.

P.- ¿Cómo surge la idea de la encerrona en tu pueblo?

R.- Teníamos la idea de hacer algo llamativo y diferente en algún pueblo de Burgos. Finalmente nos decantamos por hacerla en Huerta, ya que es un día muy especial e importante en mi carrera y así poder estar arropado por toda la gente de mi pueblo.

P.- Hemos visto en las redes que has tentado mucho en la ganadería zamorana de los Hermanos Boyano ¿Te gusta ese encaste para tu encerrona?

R.- Es una ganadería que me gusta mucho, por la clase y nobleza de sus animales, así como la calidad humana de los ganaderos.

P.- Tu padre debutó con caballos recién cumplidos los19 años ¿Tienes previsto ya ese día?

R.- Aún no lo tengo previsto, lo miraremos según se vaya desarrollando todo, aunque me gustaría debutar a final de temporada. Pero no es algo que me preocupe, ahora solo pienso en el día a día. Estaré lo mejor preparado posible para cuándo llegue el momento.

Agradecemos a Jarocho hijo su atención y deseamos a este torero dinástico toda la suerte del mundo.

