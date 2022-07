Localizan a un hombre que había desaparecido de su domicilio en Burgos

Efectivos de la Policía Nacional de Burgos localizaron a finales de junio a un varón de 58 años, cuya desaparición había sido comunicada y posteriormente denunciada en dependencias policiales por su mujer. Tras su encuentro, que se produjo en las primeras horas del día siguiente a su desaparición, fue trasladado en el propio vehículo policial hasta el Hospital Universitario de Burgos (HUBU), si bien su estado de salud no revestía gravedad, según informaron hoy fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

El hombre había salido por la mañana de su casa para aparentemente dar un paseo. No llevaba ningún efecto, dinero ni vehículo, que hiciera pensar que podría viajar o ausentarse por más tiempo del que puede suponer dar una vuelta por el barrio en el que reside. Fue a partir de las 14 horas cuando su mujer comenzó a preocuparse, puesto que además no contestaba al teléfono que llevaba consigo, ni tampoco había manifestado su intención de no volver a casa a la hora de la comida.

La mujer realizó una llamada al 091 y la dotación policial se desplazó hasta el domicilio informándole de los trámites pertinentes, formalizando la denuncia por desaparición añadiendo una fotografía del hombre desaparecido. De inmediato, al concurrir circunstancias que hacían temer por una posible intención autolítica por parte del desaparecido, se activó el protocolo correspondiente, iniciándose un operativo de búsqueda.

Finalmente, fue localizado a primera hora de la madrugada del día siguiente a su desaparición, en una zona boscosa, relativamente cercana al barrio en el que reside y en un aparente buen estado de salud, siendo trasladado por una patrulla de la Policía Nacional al Hospital Universitario de Burgos, donde quedó ingresado.

