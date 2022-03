Castilla y León, la cuarta comunidad más segura de España

La Policía Nacional y la Guardia Civil hicieron balance de los últimos datos de seguridad ciudadana y su comparación con las mismas cifras de años precedentes, un resultado realizado en la Comisión Territorial de Asistencia a la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, en materia de Seguridad.

Tanto el jefe superior de Policía en Castilla y León, Juan José Campesino, como el general jefe de la XII Zona de la Guardia Civil, Luis del Castilloo, incidieron en que las últimas cifras, que son las que publica en su web la Secretaría de Estado de Seguridad, indican que en 2021 la Comunidad se movió en parámetros similares a los de 2019, que son los que se toman como referencia toda vez que 2020 fue un año totalmente atípico como consecuencia de la COVID-19.

La tasa de criminalidad de Castilla y León se sitúa en 31,1 delitos por cada mil habitantes, siete décimas menos que en 2019. Esto vuelve a situar a la comunidad como la cuarta más segura de España, tras Extremadura, Asturias y La Rioja, “a pesar de su extensión y de la dispersión de la población, lo que implica que la tarea de prevenir los delitos sea mucho más compleja”, ha señalado la delegada. España, que es uno de los países más seguros de la Unión Europea, presenta una tasa de criminalidad de 41,3 infracciones penales por cada mil habitantes, diez puntos por encima de la media de Castilla y León. En cuanto a Burgos, la tasa de criminalidad es de 33,5 delitos por cada mil habitantes.

Barcones quiso poner también el acento en el porcentaje de infracciones penales esclarecidas en Castilla y León que supera el 40%, frente al 38,5% de 2019, es decir, que “Policía y Guardia Civil son cada vez más eficaces y esclarecen más delitos del total de denunciados. Esto es así pese a que se han incrementado exponencialmente en los últimos años el número de delitos telemáticos que son, como no es difícil entender, muy complicados de resolver”.

La delegada del Gobierno ha dicho que “este Gobierno de España considera absolutamente prioritario invertir en seguridad en beneficio del interés general, lo que se ha traducido en un aumento presupuestario que ha permitido recuperar efectivos para las plantillas de Policía Nacional y Guardia Civil e invertir 600 millones de euros en el Plan de Infraestructuras de la Seguridad del Estado”.

A esta cantidad hay que añadir otros 400 millones procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España para aumentar y modernizar los medios materiales a disposición de las FCSE. Barcones ha recordado que “en Burgos se van a invertir 7,3 millones de euros de los casi 59 que se emplearán en Castilla y León para mejorar nuestros cuarteles, comisarías y centros penitenciarios”.

Además, desde el Ministerio del Interior se ha impulsado la planificación estratégica frente a determinados fenómenos delictivos, como el Plan Director para la mejora de la seguridad, el Plan de Prevención, Protección y respuesta Antiterrorista, los planes de lucha contra la trata de seres humanos y delitos de odio, el Plan de Actuación y Coordinación Policial frente a grupos violentos de carácter juvenil, de vigilancia en zonas de ocio y de armas blancas.

“Por desgracia”, ha recordado la delegada, “es imposible erradicar totalmente la violencia y a veces se producen hechos tan lamentables como el ocurrido aquí en Burgos el pasado sábado. La Policía actuó con diligencia y a las pocas horas fue detenido el presunto autor del asesinato”.

Violencia de género

Barcones se detuvo expresamente en los delitos contra la indemnidad e integridad sexuales y de violencia contra las mujeres. En este sentido, la delegada pidió “no bajar en ningún momento la guardia. No vamos a permitir que se dé ni un solo paso atrás en derechos que ha costado tanto que fueran reconocidos. Y, por encima de todos, está el derecho a la vida. No podemos permitir que nos hagan perder el tiempo en discutir si existe o no la violencia de género porque es un debate absurdo. Claro que existe”.

Y dio las cifras facilitadas por la coordinadora de las unidades contra la violencia sobre la mujer de las subdelegaciones del Gobierno en Castilla y león, Rocío López. En 2021 hubo 44 asesinatos en España de mujeres víctimas de violencia de género, tres ocurrieron en Castilla y León: “Mansilla de las Mulas (León), Valladolid y Doñinos (Salamanca), con tres vidas truncadas y tres hijos menores de edad huérfanos, que elevan a 55 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en la Comunidad desde que se inició el registro, en 2003. Y en España, este número se eleva a 1.126 mujeres. En Burgos han sido once”. Además, hay un caso más en investigación en Valladolid, lo cual podría elevar este número a cuatro mujeres asesinadas en Castilla y León en 2021.

En Castilla y León hay 3.257 mujeres con atención policial en el sistema Viogen. En cuanto a este sistema, en 2020 había 16 ayuntamientos adheridos, solo tres capitales de provincia, León, Salamanca y Valladolid. En 2021 se han sumado todas las capitales, 34 nuevas adhesiones hasta las 50 actuales. “Y esta es”, según Barcones, “la línea que vamos a seguir, la de trabajar para la incorporación de todos los municipios de Castilla y León que cuenten con Policía Local al sistema Viogen porque considero importante la implicación de las policías locales a través de este sistema. La proximidad y la empatía con las víctimas aporta un sentimiento de seguridad que tenemos que aprovechar”.

Sigue los temas que te interesan